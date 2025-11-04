El bitcóin cae un 6 % y cotiza por debajo de 100,000 dólares por primera vez desde junio

El bitcóin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, caía este martes un 6 % en la bolsa de Wall Street y cotizaba por debajo de los 100,000 dólares por primera vez desde junio.

El bitcóin llegó a caer en un momento de la jornada un 6 %, cotizando en 99,966 dólares, aunque luego rebajó su caída y a las 14:18 hora local (19:18 GMT) cotizaba en los 101,344 dólares.

Según el portal especializado CNBC, la bajada de hoy viene dada por la preocupación de los inversores respecto a la sostenibilidad de las valoraciones bursátiles, impulsadas por el sector de la inteligencia artificial (IA).

No obstante, algunos analistas opinan que la caída de hoy no ha tenido un catalizador macroeconómico claro.

La analista Katie Stockton, fundadora y socia directora de la firma Fairlead Strategies, apunta en una nota recogida por Marketwatch que, pese a su bajada, el impulso a largo plazo del bitcóin sigue siendo positivo.

Así, fijó como posible precio de la criptomoneda a largo plazo los 134,500 dólares si se mantiene esa tendencia alcista.

A su vez, el índice bursátil Nasdaq, en el que cotizan múltiples empresas enfocadas en IA, caía un 1.7 % hoy, con una pronunciada caída de Palantir, del 7.9 %.