Grupo de Medios Panorama y Somos Pueblo Media lanzan campaña nacional "Una sola voz por la salud mental"

Conscientes de la creciente crisis de salud mental que enfrenta la sociedad dominicana y con el objetivo de generar conciencia colectiva sobre este desafío, Grupo de Medios Panorama y Somos Pueblo Media lanzaron la campaña nacional “Una sola voz por la salud mental”.

Esta iniciativa forma parte de la alianza estratégica que tienen ambas plataformas y procura convertirse en un llamado colectivo a la acción. En ese sentido, invitaron a los medios de comunicación, instituciones del Estado, sector privado, organizaciones sociales y ciudadanía en general a unirse a esta causa.

La campaña cuenta con la participación de los destacados médicos especialistas Alexandra Hichez, Héctor Guerrero Heredia y Ricardo Nieves. Fue lanzada a propósito de que el próximo 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental y se extenderá durante todo el año con acciones permanentes como difusión de videos educativos y la realización de charlas y operativos médicos a nivel nacional.

El presidente de Grupo de Medios Panorama, Miguel Medina, expuso que esta campaña refuerza la vocación de los diferentes medios de comunicación que forman parte de estas plataformas de ser un puente entre las necesidades de la gente y las soluciones que exige el país.

“Estamos convencidos de que la salud mental es un tema urgente que requiere unidad nacional. Con esta campaña buscamos crear conciencia, romper estigmas y movilizar a todos los sectores de la sociedad. Este no es un evento más, es un movimiento que compromete a la sociedad a trabajar en conjunto por el bienestar emocional de la ciudadanía”, manifestó Medina.

De su lado, Ricardo Ripoll, presidente de Somos Pueblo Media, destacó que el propósito es dejar sembrada una huella que trascienda la coyuntura actual y se convierta en un compromiso de futuro.

“El país necesita acciones concretas y sostenidas. Esta campaña busca demostrar que la salud mental no puede seguir siendo un tema secundario, sino una prioridad en la que cada ciudadano, institución y empresa tiene un papel que desempeñar”, afirmó Ripoll.

Durante la actividad, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, anunció que el gobierno lanzará próximamente una estrategia nacional de salud mental. Expuso que la salud mental es una crisis nacional y mundial, y por esa razón la institución que dirige está enfocada en hacerle frente, pues esta enfermedad deber ser abordada como cualquier otra.

El acto de lanzamiento, realizado en el club Los Prados, incluyó un conversatorio con los doctores Hichez, Guerrero Heredia y Nieves, quienes analizaron la urgencia de hablar de salud mental, el impacto del estigma y las medidas que cada persona puede adoptar en su vida cotidiana. También se compartieron testimonios que aportaron un matiz humano a la jornada, recordando que detrás de cada cifra existe una historia humana real de lucha y superación.

Como parte de la campaña “Una sola voz por la salud mental”, se declaró octubre como el “Mes Verde”, color que simboliza la salud mental en todo el mundo. Se hizo un llamado las empresas privadas, instituciones del Estado y ciudadanos en general a iluminar sus hogares, edificios y espacios públicos con este color como un recordatorio visual de la importancia del tema y fortalecer el sentido de unidad nacional en torno a esta causa.

Todas las piezas de la campaña serán difundidas a través de los medios de Grupo de Medios Panorama, incluyendo VTV Canal 32, Panorama FM 96.9, el periódico digital www.panorama.com.do y su edición impresa. Igualmente, por los espacios de Somos Pueblo Media, entre ellos el portal www.somospueblo.com, Somos Pueblo TV y su canal en YouTube. También, se publicarán en todas las redes sociales oficiales de ambas plataformas para alcanzar a públicos de distintas edades y regiones del país.

El lanzamiento también contó con la presencia de Eddy Olivares, ministro de Trabajo; Margarita Cedeño, exvicepresidenta de la República; Peggy Cabral, dirigente política; Iván Lorenzo, exsenador de la República; así como directores de medios, periodistas, líderes de opinión, funcionarios y diferentes personalidades del sector salud y otras áreas.