Visión dominicana en Guatemala: Jatzel Román expone panorama político a empresarios

El vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), Jatzel Román, participó como experto invitado especial ante el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) de Guatemala.

Fundado en 1957, funge como la principal organización empresarial de este país centroamericano, el más grande y poblado de la región con una extensión de 108,889 kilómetros cuadrados a la vez que una población de 17.6 millones de personas.

En actividad coordinada por la comisión de asuntos internacionales de CACIF, Román detalló la actualidad dominicana como país que mantiene los más altos niveles de crecimiento macroeconómico de América Latina, aumento progresivo en la calidad de vida de la población que se estima puede alcanzar el nivel de desarrollo rumbo a 2044 y un clima de paz social valorado por todos los sectores tanto en el ámbito privado como público.

Resumiendo la historia de la nación, explicó el proceso mediante el cual se logró una democracia estable, basada en diálogo, promotora de consensos y por ende atractiva para la Inversión Extranjera Directa (IED).

“Esto ha sido reconocido por el capital guatemalteco, que ha apostado a importantes inversiones en República Dominicana, destacándose recientemente la adquisición de las operaciones de CEMEX por parte de Grupo Progreso, en una transacción ascendente a los US$950 millones. En adición a eso, tenemos la presencia de la Corporación Multi Inversiones (CMI) con Molinos Ozama y el Consorcio Azucarero Central (CAC) en Barahona. Las condiciones están ahí para seguir ampliando, aportando a una sana relación comercial bilateral, aprovechamiento de beneficios mutuos que nos encaminen hacia la prosperidad compartida”, dijo el joven político, académico y diplomático.

Presentes en la exposición estuvieron el Embajador Alfonso Quiñones, Director de Asuntos Públicos de Grupo Progreso; Diego Marroquín, Director Ejecutivo de CACIF; Marcela Mayen, Directora de Relaciones Internacionales de CACIF; Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA); Darío Urdaneta, presidente del Comité del Cacao y Chocolate Diferenciado, Gerente General de Grupo El Tesoro, entre otros.

Román también abordó oportunidades de encuentro como la venidera X Cumbre de las Américas, la necesidad de mayor atención internacional a Haití y la agenda política institucional que guía al presidente Luis Abinader para seguir fortaleciendo el ideal republicano inculcado por líderes como Joaquín Balaguer, Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez.

El CAPP es presidido por el dirigente político Víctor -Ito- Bisonó como espacio para la formulación, discusión y promoción de ideas desarrollistas. Fundado en 2007, se encuentra presto a conmemorar sus 18 años de existencia cumpliendo con esta misión.