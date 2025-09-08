Grupo Read defiende más de 2 millones de atenciones médicas auditadas

El Grupo Read aseguró que, a través de una red nacional de más de 35 centros médicos y 26 dispensarios empresariales, ha brindado más de dos millones de atenciones médicas preventivas a afiliados del régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Informó que la empresa Khersun SRL, conocida como Punto Médico, implementó este modelo desde 2020, afirmando que ese esquema es auditado regularmente por Senasa y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).

Afirmaron también que las atenciones, incluyendo consultas médicas, diagnósticos, recetas y programas comunitarios, están respaldadas por un expediente clínico digital único, que permite “trazabilidad completa y verificación por parte de las autoridades competentes”.

De forma paralela, Farmacard —también parte del Grupo Read— gestiona una red nacional de más de 1,000 farmacias y más de 18,000 transacciones diarias en tiempo real.

Aseveraron además, que la intervención ha sido clave para la eficiencia del gasto público en medicamentos, logrando anteriormente una reducción de más del 40% durante su primer período como proveedor de Senasa.

Asimismo, afirmaron que cada pago recibido ha sido justificado con atenciones registradas en tiempo real, supervisadas por las autoridades y sujetas a auditoría constante.

“El modelo desarrollado junto a Senasa ha sido una respuesta técnica y humana a los desafíos históricos del sistema. Nuestra misión ha sido, y sigue siendo, llevar salud de calidad a donde más se necesita, con eficiencia, cobertura y respeto por los recursos públicos”, indicó un vocero institucional.

La organización también expresó su postura ante el debate público: “Respetamos profundamente la libertad de prensa y creemos en el rol de los medios serios y éticos como pilares del control democrático. Pero también creemos que la reputación construida con esfuerzo, transparencia y compromiso social merece ser defendida con dignidad y verdad.”

Grupo Read reafirmó su disposición total a colaborar con cualquier proceso de investigación y reiteró su compromiso de seguir aportando a la salud pública dominicana con tecnología, resultados medibles y vocación social.