Banreservas mantiene cobro excesivo en licencias para adultos mayores

El Banco de Reservas continúa cobrando RD$1,900 a las personas mayores de 65 años por la renovación de su licencia de conducir por dos años, a pesar de que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) redujo ese monto a RD$950 desde hace siete meses.

“La renovación de las licencias de conducir para las categorías 2, 3, 4 y 5 se sitúa en el monto de 950 pesos (para mayores de 65 años)”, confirmó el Intrant a Listín Diario.

El impuesto fue reducido considerando que el período de vigencia de la licencia para los mayores de 65 años es de solo dos años, a diferencia de los cuatro años para personas entre 18 y 64 años.

Las quejas por el cobro de RD$1,900 han sido expresadas por separado por un médico y un chofer de una empresa privada.

El doctor Hernández, quien se mostró dispuesto a presentar copia del recibo, relató a Listín Diario que acudió a una sucursal del Banreservas donde le cobraron RD$1,950.00.

Sin embargo, al llegar al Intrant para el chequeo de la vista y completar el proceso, el personal le informó que había pagado el doble del monto establecido.

El médico decidió regresar al banco, donde le indicaron que el Intrant no les ha comunicado formalmente esa disposición, a pesar de que fue aprobada por el Consejo de Dirección en noviembre del año pasado.

Sin otra opción que asumir la pérdida del dinero cobrado en exceso, Hernández expresó su indignación y contactó a esta reportera para denunciar la situación. En dos años, deberá repetir el mismo proceso.

Otro caso similar fue denunciado por un chofer de una empresa privada, quioen señaló que su licencia es de categoría 3 (vehículo pesado) y que también pagó RD$1,900, aunque la vigencia fue de solo un año debido a sus 72 años de edad.

“El personal me dijo que si cambiaba a la categoría 2, entonces la vigencia sería de dos años”, explicó el chofer, quien decidió mantener su categoría 3 y renovar en 12 meses.

“Yo no volví al banco. Lo dejé así, porque sabía que no me iban a devolver ni un centavo. Pero eso le pasa a mucha gente”, comentó resignado.

Desconexión entre disposición y práctica

A pesar de que el propio presidente Luis Abinader ha apoyado la reducción del tiempo de vigencia de las licencias para personas mayores de 65 años y la disminución de su costo, y aunque el Intrant ya lo había dispuesto, en Banreservas la tarifa sigue siendo la misma.

Actualmente, al consultar los requisitos para renovar la licencia de conducir en el portal del Intrant, se informa que la categoría 02 cuesta RD$1,900 con una vigencia de cuatro años.

Se aclara que, a partir de los 65 años, la renovación es por dos años, pero no se menciona que para este grupo el monto se reduce a la mitad.

Esta disparidad entre la normativa oficial y la práctica del cobro genera confusión y perjuicio económico para los adultos mayores.