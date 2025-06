Biotecnología en INTEC: una década impulsando la ciencia dominicana y el desarrollo del país

En un contexto mundial en que la innovación científica es la piedra angular del desarrollo sostenible, República Dominicana desarrolla una propuesta educativa que cumple una década de formación de talento de alto nivel: la Licenciatura en Biotecnología, impartida desde las aulas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), primera y única universidad del país en ofrecer la carrera.

La licenciatura, adscrita al Área de Ciencias Básicas y Ambientales, se ha consolidado como un referente nacional en la formación de profesionales con capacidad para transformar los sectores productivos y científicos del país.

Desde su creación, la carrera de Biotecnología ha respondido a una visión de futuro, anticipando la necesidad de contar con capital humano preparado para enfrentar los desafíos de la salud, el ambiente, la seguridad alimentaria, la agricultura sostenible, y la industrialización basada en conocimiento.

Al cumplir diez años, la carrera celebra no solo su permanencia, sino también su impacto. Actualmente, cuenta con 95 egresados que se desempeñan con éxito en múltiples áreas, y 103 estudiantes activos, quienes se forman en un programa riguroso, actualizado e interdisciplinario.

Uno de los pilares que distingue esta carrera es la calidad y diversidad de su cuerpo docente. La licenciatura reúne a académicos y profesionales dominicanos y extranjeros con experiencia en áreas como genética molecular, biotecnología ambiental, bioprocesos industriales, microbiología aplicada, bioinformática, entre otros. Este equipo aporta al estudiantado no solo conocimiento técnico, sino también visión estratégica y compromiso con el desarrollo del país.

La carrera promueve activamente la participación de sus estudiantes en proyectos de investigación científica, tanto a nivel nacional como internacional. Desde investigaciones sobre aplicaciones biomédicas de microorganismos, hasta proyectos ambientales sobre el aprovechamiento del sargazo, la carrera estimula la creatividad científica, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo.

Estas experiencias se traducen en publicaciones científicas, ponencias en congresos, y aplicaciones prácticas que benefician directamente a comunidades y sectores productivos.

Testimonios

En palabras de Caterina Blanco, estudiante activa y actual presidenta del Comité Estudiantil de Biotecnología, la formación va más allá de lo académico.

“Ser estudiante de Biotecnología no es solo una elección académica. Es una convicción. Es decidir apostar por la ciencia como motor de cambio y por el conocimiento como herramienta para transformar la realidad. Para mí, ser biotecnóloga es comprometerme con el presente y con el futuro de nuestro país. Es ver en cada planta, cada microorganismo, cada idea… una oportunidad de hacer algo grande desde lo local”, dijo.

La internacionalización ha sido un eje clave del crecimiento de esta carrera.

Los estudiantes han participado en programas de movilidad académica en universidades de prestigio como la Universidad de Córdoba (España), la Universiteit Gent (Bélgica), la Universidad de Łódź (Polonia), Concordia University of Edmonton (Canadá), y la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), entre otras.

Estas experiencias les permiten ampliar sus horizontes científicos, acceder a laboratorios de alto nivel y construir redes de colaboración globales.

Los egresados de la carrera no solo han sido admitidos en programas de postgrado altamente competitivos, sino que también han accedido a becas internacionales por mérito propio, tras culminar su licenciatura en INTEC, se postulan a Maestrías y Doctorados, en Genética Molecular y Biotecnología, Biomedicina Experimental, Higiene, seguridad y calidad alimentaria, entre muchas más, en instituciones como Leiden University, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Católica de Murcia, Copenhagen Business School, Penn State University, entre otros.

Estas trayectorias evidencian la versatilidad y competitividad internacional de los biotecnólogos formados en INTEC.

Desde el punto de vista laboral, los egresados están presentes en sectores estratégicos del país: biotecnología marina, industrial, médica, farmacéutica, ambiental, agrícola, alimentaria, veterinaria y bioinformática.

Se desempeñan en empresas innovadoras como The Green Cell Inc., Laboratorios Lemuel, Baxter International Inc., SOS Biotech, Eurofins PSS, y Referencia Laboratorio Clínico.

También ocupan cargos técnicos y de investigación en instituciones clave del Estado como la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), el Ministerio de Medio Ambiente, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y el Centro Dominicano de Tecnología Científica (CEDOTEC).

Uno de los casos más representativos del impacto social de la carrera es el de la egresada Pamela Tejada, quien actualmente desarrolla investigaciones en biotecnología ambiental en INTEC, particularmente en torno al monitoreo y aprovechamiento sostenible del sargazo, una problemática ambiental urgente en la región.

“Nuestro rol no se limita a trabajos dentro de un laboratorio, sino que somos parte activa de los cambios que nuestra sociedad y el planeta necesitan. Confíen en sus ideas, colaboren y, sobre todo, trabajen con propósito, motivados por el deseo de ayudar a los demás seres humanos, animales, plantas y todo el medio ambiente”, dijo.

La biotecnología es una disciplina clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por Naciones Unidas.

En este sentido, la carrera de Biotecnología de INTEC no solo cumple con una función educativa, sino también con una misión de país: aportar soluciones tecnológicas para enfrentar el cambio climático, mejorar la salud pública, garantizar la seguridad alimentaria y preservar la biodiversidad dominicana.

El reto inmediato es continuar apoyando la ciencia aplicada desde lo local, con visión de largo plazo, inversión estratégica y políticas públicas que reconozcan la ciencia como motor de desarrollo.

En tal sentido, la profesora Lolymar Romero Maza, coordinadora de carrera Biotecnología expresa: “la carrera de Biotecnología del INTEC ha demostrado que es posible formar profesionales altamente competitivos, comprometidos con el país y con capacidad de insertarse en la economía del conocimiento, y al fortalecer esta área nos permitirá no solo resolver problemas locales, sino también posicionarnos como un referente regional en innovación biotecnológica, en el Caribe y el mundo”.