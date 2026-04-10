LEIDSA entrega certificado a jubilado que se ganó 25 millones con el Súper Kino TV

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana (LEIDSA) informó que el Sr. Pascual Román Rivera, recibió el certificado que lo acredita como el ganador de 25 millones de pesos con el Súper Kino Tv, en el sorteo correspondiente al pasado jueves 9 de abril.

El Sr. Pascual Román, quien actualmente está jubilado es, contable y auditor de profesión, laboro por más de 15 años en el sector bancario.

Realizó una jugada automática con los números:18-21-22-30-44-47-48-53-54-64, en el punto de venta "Worldwide Pharrmacy", ubicada en la Ave. Cayetano Germosén, Buenos Aires del Mirador, Santo Domingo, Distrito Nacional.

La fecha de entrega de este premio se efectuará el martes 28 de abril 2026.