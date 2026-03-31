loteria
LEIDSA entrega certificado de 30 millones al ganador 499 en el Loto
La Lotería Electrónica Internacional Dominicana, S.A (LEIDSA) informó, que Manuel Antonio Feliz Pineda, recibió el certificado que lo acredita como el ganador de los 30 millones de pesos, acumulado que tenía el sorteo Loto el pasado sábado 21 de marzo.
Manuel Antonio Feliz es abogado y ejerce su profesión en la provincia Bahoruco. Realizó una jugada automática con los números ganadores:7-8-16-17-21-39, en el punto de venta LEIDSA, “Heladería Los Cachorros”, ubicada en la calle Duarte número 31, en Tamayo.
La fecha de entrega de estos 30 millones será el martes 14 de abril 2026.