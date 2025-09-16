LEIDSA entrega certificado a mecánico ganador de 25 millones con el Súper Kino
La Lotería Electrónica Internacional Dominicana, S.A. (LEIDSA), informó que el joven Raúl Alfredo Cruz Diaz, recibió el certificado que lo acredita como ganador de 25 millones de pesos en el sorteo del Súper Kino Tv, del pasado sábado 6 de septiembre.
Raúl, quien es mecánico de equipos pesados, seleccionó los números: 16-24-28-30-33-35-38-44-65-71, en el punto de venta " Farmacia D’ Logan Farma”, ubicada en la carretera Moca, San Victor, Provincia Espaillat.