LEIDSA entrega certificado a ganadora de 25 millones con el Súper Kino

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana, S.A. (LEIDSA), informó que la Sra. Norma Deidania Terrero Caraballo recibió el certificado que la acredita como la ganadora de 25 millones de pesos, en el Súper Kino TV, del miércoles 27 de agosto.

La Sra. Norma, quien por más de 30 reside en los Estados Unidos, se encuentra en el país visitando a sus familiares.

Ella Realizó una jugada seleccionada con los números: 6-16-19-24-26-29-31-40-43-79, en el punto de venta "Farmacia Charlotte Marie”, ubicada en el sector Savica, Villa Faro, Santo Domingo, Este.

La entrega de este premio se realizará el martes 16 de septiembre.