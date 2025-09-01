LEIDSA entrega certificado a dominicana residente en New York ganadora de 25 millones con Súper Kino

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana, S.A. (LEIDSA), informó que la Sra. Norma Deidania Terrero Caraballo, recibió el certificado que la acredita como la ganadora de 25 millones de pesos, en el Súper Kino Tv, del pasado miércoles 27 de agosto.

La Sra. Norma, quien se encuentra visitando a sus familiares, ya que reside en los Estados Unidos por más de 30 años.

Ella Realizó una jugada seleccionada con los números:

6-16-19-24-26-29-31-40-43-79, en el punto de venta "Farmacia Charlotte Marie”, ubicada en el sector Sávica, Villa Faro, Santo Domingo, Este.

La entrega de este premio, sé realizará el martes 16 de septiembre.