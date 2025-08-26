Leidsa entrega cheques a los ganadores de los 37 millones en el Loto

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana, S.A (Leidsa) informó, que el Dr. Marino Antonio Romero Núñez y el profesor Marcos Antonio Keppis, recibieron sus respectivos cheques por un valor de 18.5 millones C/U, ya que ambos se dividieron el premio de 37 millones de pesos, monto que tenía acumulado el sorteo Loto del pasado sábado 2 de agosto.

Los dos ganadores acertaron con los números: 7-10-15-21-22-29.

El Dr. Marino Nuñez, es odontólogo y ejerce su profesión en la ciudad de Bani. Realizó una jugada seleccionada, en el punto de venta, “Farmacia Farlexa”, ubicada en la calle Duarte No.118, Bani, Provincia Peravia.

En tanto, que Marcos Antonio, es profesor e imparte docencia en un liceo en Hato Mayor. El mismo ya es famoso en las redes por su jocosidad y espontaneidad.

Seleccionó su jugada en el punto de venta “Supermercado Casa Mota.”, ubicado, en la calle Melchor Contin, Esq. Arzobispo Meriño, Hato Mayor del Rey.

Al recibir sus respectivos cheques de mano del Lic. Manuel Abreu, director de sorteos de la empresa los millonarios números 490 y 491, que realiza LEIDSA, tu única Loto, la fábrica de millonarios, los nuevos millonarios durante la rueda de prensa, expresaron en que utilizarían el dinero ganado.

El Dr. Marino Núñez, dijo” Lo utilizare para modernizar y mejorar mi consultorio dental”.

En tanto que el profesor Marcos Antonio, comentó “Hare una fundación para que ningún niño de Hato Mayor le haga falta una receta.”

LEIDSA, además entrego incentivos por 100 mil y 65 mil pesos, a cada uno de los propietarios y operadores de los puntos de ventas, por haber los tickets ganadores.