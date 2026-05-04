“El diablo se viste de moda 2”: una lección sobre medios, liderazgo y humanidad

Por supuesto que estuve presente en la premier de “El diablo se viste a la moda 2”, y no fue simplemente regresar a una historia icónica de la industria editorial y de la moda. Es encontrarnos con una película profundamente actualizada, que refleja con bastante honestidad los cambios que hoy viven los medios de comunicación, el liderazgo femenino, la cultura laboral y la transformación del periodismo.

Uno de los primeros grandes aprendizajes es precisamente la realidad de los medios de comunicación. La película nos enfrenta a una transición inevitable: el desplazamiento de las publicaciones impresas hacia plataformas completamente digitales. Ya no se trata solo de preferencia del público, sino de supervivencia empresarial. Las revistas tradicionales han tenido que reinventarse, reducir presupuestos, replantear estructuras y aceptar nuevas dinámicas para sostenerse.

En ese contexto, también aparece una realidad muy actual: la disminución de los presupuestos destinados a grandes proyectos editoriales y eventos. Hoy muchas producciones no se sostienen únicamente con inversión directa, sino mediante alianzas estratégicas, intercambios comerciales y negociaciones basadas en relaciones de valor. La película refleja cómo, incluso en industrias de alto prestigio como la moda, pedir favores, gestionar colaboraciones y construir redes de apoyo se ha convertido en parte esencial de la operación.

Otro aspecto interesante es cómo la moda abandona los escenarios tradicionales para acercarse más a la gente. Los desfiles ya no viven exclusivamente en pasarelas cerradas; ahora se trasladan a plazas, calles y espacios públicos donde la experiencia conecta directamente con el público. La moda sale del pedestal para convertirse en conversación urbana. Además, se integra con el arte, incorporando artistas como parte central de la experiencia del desfile, una tendencia global que confirma que hoy la moda no solo se observa: se vive y se comparte.

Miranda Priestly sigue siendo la representación de la excelencia llevada al extremo. Veinte años después continúa siendo exigente, perfeccionista y obsesionada con los resultados. Sin embargo, esta vez la película introduce un matiz importante: el entorno laboral ha cambiado. Ya no basta con ser brillante; también importa cómo lideras. La presencia del departamento de gestión humana deja claro que el talento no justifica el maltrato. Miranda incluso cuenta con una asistente que le recuerda constantemente los límites del respeto y las palabras que ya no pueden normalizarse dentro de un espacio profesional.

Esto refleja una transformación necesaria en el liderazgo contemporáneo. La excelencia no puede construirse sobre el miedo ni sobre la humillación. Hoy se exige rendimiento, pero también empatía, inteligencia emocional y cultura organizacional saludable.

Andy Sachs representa el valor de la evolución profesional. No se quedó únicamente con lo aprendido en su primera experiencia; salió, se preparó, se convirtió en una periodista sólida y logró destacar por mérito propio. Su crecimiento nos recuerda que muchas veces salir de la zona de confort no es una pérdida, sino una inversión en nosotros mismos.

Andy demuestra que la preparación constante sigue siendo la verdadera ventaja competitiva. Su regreso no ocurre por nostalgia, sino por capacidad. Fue tomada en cuenta porque construyó criterio, reputación y excelencia profesional.

Y ahí aparece otro de los mensajes más poderosos de la película: el periodismo de valor sigue teniendo peso. En medio de la inmediatez digital, de la superficialidad de las tendencias y del ruido informativo, el criterio profesional será siempre irremplazable. Andy vuelve porque sabe observar, interpretar y narrar con profundidad. Eso es una gran lección para quienes trabajamos en comunicación, las plataformas cambian, pero el criterio sigue siendo el verdadero capital.

Uno de los momentos más humanos de la película llega cuando Miranda se muestra vulnerable. Quizás por primera vez, vemos no solo a la mujer poderosa, sino a la mujer cansada. El miedo a perder el lugar por el que tanto luchó, la posibilidad de ser reemplazada y la conciencia del precio que pagó para llegar hasta ahí la obligan a mirar su propia historia.

Cuando acepta que se escriba un libro sobre ella y pide que se cuente también el costo personal de su éxito, especialmente su ausencia en la crianza de sus hijas, entendemos que detrás del ícono también existe una mujer que reconoce sus pérdidas. Ese momento humaniza a Miranda y desmonta la falsa idea de que el éxito no tiene consecuencias.

Finalmente, uno de los aprendizajes más valiosos está en Andy. A pesar de las humillaciones, del daño emocional y de todo lo que sufrió bajo el liderazgo de Miranda, cuando tuvo la oportunidad de destruirla, no lo hizo. Pudo actuar desde el resentimiento, pero eligió actuar desde sus valores. Fue más fuerte su integridad que su deseo de venganza.

Y ahí está quizás la mayor lección de toda la película: crecer no significa parecerse a quienes nos hirieron, sino decidir conscientemente qué tipo de persona queremos ser. “El diablo se viste de moda 2” no habla realmente de ropa. Habla de poder, de sacrificio, de identidad, de ética profesional y de la delgada línea entre la ambición y la pérdida de uno mismo.

Porque al final, la verdadera pregunta no es si queremos ser Miranda o Andy. La verdadera pregunta es cuánto estamos dispuestos a pagar por el éxito… y cuánto de nosotros queremos conservar en el camino.