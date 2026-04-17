El foro Mujeres en la Banca llega a Santiago

El acceso al financiamiento para las mujeres y su impacto directo en el crecimiento económico centraron el debate del segundo foro Mujeres en la Banca, celebrado en el Centro León, en Santiago.

El encuentro, encabezado por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, fue organizado por la plataforma ‘Mujeres de Peso’, y reunió a representantes del sector financiero, cooperativo y público, quienes compartieron experiencias sobre el papel del liderazgo femenino en la transformación de la banca.

Al abordar el tema principal “El liderazgo femenino como motor de resiliencia y crecimiento”, Reyes, explicó que el desafío actual no es únicamente abrir oportunidades, sino garantizar que las mujeres puedan escalar dentro del sistema accediendo a puestos de toma de decisiones.

Patria Reyes, Mercedes Canalda, Adriana Fondeur, Tamara Vásquez y Lilian Tejeda.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Javier Durán y Heli Medina.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Margarita Feliciano, Ridalbi Mateo, Celeste Pérez y Yara HernándeCORTESíA DE LOS ANFITRIONES