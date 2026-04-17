Capítulo RD
Los detalles de la gala de LAWA
Premio
- En la actividad se reconocerá a los mejores exponentes de la industria.
En un encuentro en Casas del XVI se ofrecieron los detalles del capítulo República Dominicana de los Latin American Wedding & MICE Awards (LAWA).
La gala de premiación se celebrará el próximo 26 de mayo en el Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino.
Los premios cuentan con un total de 68 categorías, abarcando los sectores de bodas, eventos sociales, turismo de romance y turismo de reuniones (MICE).