Los detalles de la gala de LAWA

En un encuentro en Casas del XVI se ofrecieron los detalles del capítulo República Dominicana de los Latin American Wedding & MICE Awards (LAWA).

La gala de premiación se celebrará el próximo 26 de mayo en el Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino.

Los premios cuentan con un total de 68 categorías, abarcando los sectores de bodas, eventos sociales, turismo de romance y turismo de reuniones (MICE).

Andrés Lora, Verónica Sención y Carlos Frías.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Raquel Labarbera, Alberto Martín y Olga de los Santos.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Gina Hernández y Joan GonzálezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Gina Hernández y Joan GonzálezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES