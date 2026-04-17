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Las Sociales

Capítulo RD

Los detalles de la gala de LAWA

Premio

  •  En la actividad se reconocerá a los mejores exponentes de la industria.
Leonardo Artigas y Pedro Vargas

Leonardo Artigas y Pedro VargasCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

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En un encuentro en Casas del XVI se ofrecieron los detalles del capítulo República Dominicana de los Latin American Wedding & MICE Awards (LAWA). 

La gala de premiación se celebrará el próximo 26 de mayo en el Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino. 

Los premios cuentan con un total de 68 categorías, abarcando los sectores de bodas, eventos sociales, turismo de romance y turismo de reuniones (MICE).

Andrés Lora, Verónica Sención y Carlos Frías.

Andrés Lora, Verónica Sención y Carlos Frías.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Raquel Labarbera, Alberto Martín y Olga de los Santos.

Raquel Labarbera, Alberto Martín y Olga de los Santos.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Gina Hernández y Joan González

Gina Hernández y Joan GonzálezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Gina Hernández y Joan González

Gina Hernández y Joan GonzálezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Gina Hernández y Joan González

Gina Hernández y Joan GonzálezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

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