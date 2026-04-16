Unapec inaugura el primer festival de cortometraje latino Clufest 2026

La Universidad APEC, a través de su Decanato de Artes y Comunicación, inauguró el Festival del Cortometraje Latino CLUFEST 2026, una iniciativa que se desarrolla del 15 al 17 de abril bajo el lema “Cine con alma latina”, con el propósito de promover el talento emergente y fortalecer la formación académica en el ámbito cinematográfico.

La apertura del festival tuvo lugar en las instalaciones de Caribbean Cinemas Galerías 360, donde se realizó la noche inaugural y la proyección de los cortometrajes seleccionados. El evento reunió a autoridades académicas, estudiantes, cineastas y representantes de la industria audiovisual, quienes destacaron la importancia del cine como herramienta de expresión cultural y desarrollo creativo.

Durante el acto, la decana de la Facultad de Artes y Comunicación, Alicia María Álvarez, resaltó que esta primera edición del festival marca el inicio de una nueva etapa para el crecimiento de la carrera de cinematografía de la institución, que recientemente celebró la graduación de sus primeros egresados, así como la integración de universidades nacionales e internacionales al proyecto académico.

El programa del festival incluye diversas actividades formativas y de intercambio profesional. Entre ellas, la firma de un acuerdo de colaboración con la empresa cinematográfica Lantica Studios, el jueves 16, en la rectoría de la Universidad. Este pacto está orientado a fortalecer las oportunidades de pasantías y formación práctica para los estudiantes.

También se desarrollará el taller “Crea, registra y protege”, impartido por Nelson Jimenez de la Sociedad de Gestión Colectiva de Prductores Audiovisuales (Sogespa), en el Auditorio Leonel Rodriguez Rib de la universidad, a las 5 de la tarde.

Nelson Jiménez y el destacado actor dominicano Hensy Pichardo estuvieron presentes en la actividad como muestra de su apoyo a la iniciativa.Glauco Moquete.

Asimismo, se llevará a cabo la conferencia “La industria del cine: un panorama local y global” y la charla “Promociona tu historia”, dirigidas a impulsar el desarrollo profesional de los jóvenes creadores; ambas serán en el mismo auditorio ya mencionado, a las 6 de la tarde.

Como parte de la agenda, se realizó una proyección especial de la película Pérez Rodríguez como parte de la concha acústica del campus universitario, esta actividad fue abierta al público y promovió el encuentro entre la academia y la industria cinematográfica.

El festival culminará con la ceremonia de premiación y clausura, programada en las salas de Caribbean Cinemas Galerías 360, en la sala 9 de Galería 360, donde se reconocerá a los cortometrajes ganadores de esta primera edición, consolidando esta iniciativa como una plataforma para el impulso del cine universitario y latinoamericano.

Entre las figuras destacadas estuvieron presentes, Hensy Pichardo, actor y productor de cine, Elías Muñoz, productor y cineasta y Taina Rodríguez, directora y cineasta.