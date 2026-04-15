Con el propósito de fomentar una sociedad más consciente, informada y empática, Colina Centro dejó inaugurada la jornada educativa y comunitaria “Voces por el Camino: Rompiendo el Silencio”, una iniciativa orientada a visibilizar, prevenir y transformar realidades relacionadas con la violencia intrafamiliar, el incesto y el abuso infantil.

El programa contempla un amplio ciclo de charlas, talleres y espacios de reflexión, desarrollados en colaboración con instituciones como el Conani, el Ministerio de la Mujer, Deamvi, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio Público, así como especialistas en salud mental.

Entre los temas a figuran la prevención del abuso infantil, identificación de señales de alerta, salud mental, violencia intrafamiliar y orientación sobre redes de apoyo en la República Dominicana.

La jornada que se celebra en el salón de eventos del centro comercial se extenderá hasta el 24 de abril donde se agotara una agenda con temas dirigido a estudiantes, docentes, familias y público en general.

Durante el acto de apertura, Ivonne Mañón de Rizek, directora de responsabilidad social de Colina Centro, destacó que esta iniciativa busca “romper las barreras del miedo y el silencio, promoviendo herramientas concretas que permitan identificar, prevenir y actuar ante situaciones de abuso”.

Elizabeth Rojas, Giddiany Seijo y Gregoria PérezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Arquímides Pérez, Julian Pérez, Ing. Raul Rizek y Francis PérezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Isabel Rizek y Luz Grullón de SchulzeCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

El encuentro también integra el arte como herramienta de concienciación social, mediante una exposición de esculturas de la artista dominicana Clara Herrera de Lama.

La actividad contó con la presencia de líderes comunitarios y representantes de instituciones comprometidas con esta causa, entre ellos Jatnna Tavarez, embajadora nacional de Unicef; Daris Sánchez,