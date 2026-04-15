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Merca Jumbo inaugura sucursal en Las Terrenas

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José Miguel González, Eduardo Polanco, José Ricardo Feris, Nancy Espino, Santiago Hidalgo, Zamira Guerrero y Rodrigo González

José Miguel González, Eduardo Polanco, José Ricardo Feris, Nancy Espino, Santiago Hidalgo, Zamira Guerrero y Rodrigo GonzálezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

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Listín DiarioSAMANá

Merca Jumbo continúa su plan de expansión en el país con la inauguración de su sucursal en Las Terrenas, Samaná, aportando a la economía dominicana con la generación de 90 nuevos empleos directos.

Como es tradición, en lugar de realizar un encuentro para festejar, Merca Jumbo ha decidido destinar los fondos que se utilizan en celebraciones para contribuir con iniciativas de impacto social.

En esta ocasión, fue beneficiado el Patronato Hospital Municipal Lic. Pablo A. Paulino, con una ambulancia equipada con el objetivo de fortalecer los servicios de emergencia y contribuir a mejorar la calidad de atención de los pacientes,

Dileidy Placencia, Zamira Guerrero y Gilberto Jara

Dileidy Placencia, Zamira Guerrero y Gilberto JaraCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

El padre Camilo Paredes fue el encargado de la Bendición.

El padre Camilo Paredes fue el encargado de la Bendición.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Mabel Hernández, Perla de la Cruz, Lianna Martínez, Madelyn Martínez, Jean Carlos Ortiz, Michelle García y Laura Mesa

Mabel Hernández, Perla de la Cruz, Lianna Martínez, Madelyn Martínez, Jean Carlos Ortiz, Michelle García y Laura MesaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

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