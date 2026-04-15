Merca Jumbo inaugura sucursal en Las Terrenas

Merca Jumbo continúa su plan de expansión en el país con la inauguración de su sucursal en Las Terrenas, Samaná, aportando a la economía dominicana con la generación de 90 nuevos empleos directos.

Como es tradición, en lugar de realizar un encuentro para festejar, Merca Jumbo ha decidido destinar los fondos que se utilizan en celebraciones para contribuir con iniciativas de impacto social.

En esta ocasión, fue beneficiado el Patronato Hospital Municipal Lic. Pablo A. Paulino, con una ambulancia equipada con el objetivo de fortalecer los servicios de emergencia y contribuir a mejorar la calidad de atención de los pacientes,

Dileidy Placencia, Zamira Guerrero y Gilberto JaraCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

El padre Camilo Paredes fue el encargado de la Bendición.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES