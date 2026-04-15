PUNTACANA RESORT
La IX edición Copa de Polo Save the Children
Competencia
- La justa tiene como objetivo recaudar fondos en favor de programas educativos
Save the Children y Puntacana Resort celebraron la novena edición de la Copa de Polo benéfica Save the Children - Gulf, en el Puntacana Polo Club.
El torneo reunió a destacados jugadores, aliados estratégicos, empresas patrocinadoras e invitados especiales, en una jornada que se destacó por el alto nivel competitivo del polo y su impacto social.
Esta edición estuvo dedicada a Federico Ramos, Antonio Jorge y Nicolás Seliman, en reconocimiento a su trayectoria y contribución al desarrollo del polo en la República Dominicana.