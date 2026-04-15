La IX edición Copa de Polo Save the Children

Save the Children y Puntacana Resort celebraron la novena edición de la Copa de Polo benéfica Save the Children - Gulf, en el Puntacana Polo Club.

El torneo reunió a destacados jugadores, aliados estratégicos, empresas patrocinadoras e invitados especiales, en una jornada que se destacó por el alto nivel competitivo del polo y su impacto social.

Esta edición estuvo dedicada a Federico Ramos, Antonio Jorge y Nicolás Seliman, en reconocimiento a su trayectoria y contribución al desarrollo del polo en la República Dominicana.

Carlos Durán y Zoé Roberta.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Pol Sayol, Lucía Carboni y Penélope Sayol.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Diana Pazmiño y Alessandro Benincasa.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Laura Bernabeu y Maribel PeraltaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Laura Hernández y José Frank Almeyda.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Lorena Pérez, Sofía Forcadell y Alessandra Termini.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Lorel Liberman y Esteban SánchezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

María Laura Fiallo y José Ramón Báez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Rosanna Franjul, Juan Luis Melo, Anabella Melo y Roberto Sánchez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES