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Las Sociales

Decoración

IKEA invita a disfrutar su nueva propuesta

Campaña

  • La campaña propone un estilo de vida donde el hogar se extiende más allá de sus límites tradicionales, integrando espacios exteriores como terrazas, balcones y jardines en el día a día.
Staci Caminero, Alba Rodríguez, Teresa de la Paz, Karina Fondeur e Isamar Rosado.

Staci Caminero, Alba Rodríguez, Teresa de la Paz, Karina Fondeur e Isamar Rosado.Víctor Ramírez/ LD

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Maritza MorilloSANTO DOMINGO

Ejecutivos de IKEA organizaron un encuentro para compartir con sus clientes la nueva campaña de la tienda: “Es momento de refrescarse”. La iniciativa marca el inicio de una propuesta diseñada para inspirar a los clientes a adaptar sus espacios al clima caribeño.

La colección cuenta con más de 100 artículos que buscan inspirar a los clientes a adaptar sus espacios con soluciones prácticas, accesibles y funcionales para el hogar.

Según explicó Alba Rodríguez España, Marketing Country Manager de IKEA, la propuesta ofrece soluciones prácticas, accesibles y funcionales para disfrutar el hogar tanto en interiores como en exteriores.

Paloma de la. Cruz, Paola Álvarez y Paola Rubio.

Paloma de la. Cruz, Paola Álvarez y Paola Rubio.Víctor Ramírez/ LD

Brianny Hernández y Nicole de León

Brianny Hernández y Nicole de LeónVíctor Ramírez/ LD

Cindy Terrero y Manuel Tarrazo.

Cindy Terrero y Manuel Tarrazo.Víctor Ramírez/ LD

Crisbel Paredes y Laura Galván.

Crisbel Paredes y Laura Galván.Víctor Ramírez/ LD

Teresa Di Meo y María Martínez.

Teresa Di Meo y María Martínez.Víctor Ramírez/ LD

Carol Rivera y Frances López.

Carol Rivera y Frances López.Víctor Ramírez/ LD

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