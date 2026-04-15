IKEA invita a disfrutar su nueva propuesta

Ejecutivos de IKEA organizaron un encuentro para compartir con sus clientes la nueva campaña de la tienda: “Es momento de refrescarse”. La iniciativa marca el inicio de una propuesta diseñada para inspirar a los clientes a adaptar sus espacios al clima caribeño.

La colección cuenta con más de 100 artículos que buscan inspirar a los clientes a adaptar sus espacios con soluciones prácticas, accesibles y funcionales para el hogar.

Según explicó Alba Rodríguez España, Marketing Country Manager de IKEA, la propuesta ofrece soluciones prácticas, accesibles y funcionales para disfrutar el hogar tanto en interiores como en exteriores.

Paloma de la. Cruz, Paola Álvarez y Paola Rubio.Víctor Ramírez/ LD

Brianny Hernández y Nicole de LeónVíctor Ramírez/ LD

Cindy Terrero y Manuel Tarrazo.Víctor Ramírez/ LD

Crisbel Paredes y Laura Galván.Víctor Ramírez/ LD

Teresa Di Meo y María Martínez.Víctor Ramírez/ LD