Decoración
IKEA invita a disfrutar su nueva propuesta
Campaña
- La campaña propone un estilo de vida donde el hogar se extiende más allá de sus límites tradicionales, integrando espacios exteriores como terrazas, balcones y jardines en el día a día.
Ejecutivos de IKEA organizaron un encuentro para compartir con sus clientes la nueva campaña de la tienda: “Es momento de refrescarse”. La iniciativa marca el inicio de una propuesta diseñada para inspirar a los clientes a adaptar sus espacios al clima caribeño.
La colección cuenta con más de 100 artículos que buscan inspirar a los clientes a adaptar sus espacios con soluciones prácticas, accesibles y funcionales para el hogar.
Según explicó Alba Rodríguez España, Marketing Country Manager de IKEA, la propuesta ofrece soluciones prácticas, accesibles y funcionales para disfrutar el hogar tanto en interiores como en exteriores.