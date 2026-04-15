ESPLENDOR MÁGICO
Fundación MIR celebra gala en Casa de Campo
Gala
- Como cada año el diseñador de moda de Naeem Khan presentó una colección que cautivó a los invitados que como siempre apoyan la causa
La Fundación MIR celebró su tradicional gala Esplendor Mágico en Casa de Campo, con una velada que incluyó un desfile de moda del diseñador Naeem Khan.
El encuentro, en la villa Casa Grande, reunió a invitados y colaboradores para apoyar la recaudación de fondos para auspiciar la educación de miles de niños y niñas de la comunidad de La Romana.
Lian Fanjul, presidenta de Fundación MIR, y Lyanne Azqueta Fanjul, vicepresidenta ejecutiva, agradecieron el apoyo de los presentes, y destacaron el compromiso de los participantes con la obra social de la institución e invitándolos a continuar formando parte de la misión transformadora de la entidad.