Fundación MIR celebra gala en Casa de Campo

La Fundación MIR celebró su tradicional gala Esplendor Mágico en Casa de Campo, con una velada que incluyó un desfile de moda del diseñador Naeem Khan.

El encuentro, en la villa Casa Grande, reunió a invitados y colaboradores para apoyar la recaudación de fondos para auspiciar la educación de miles de niños y niñas de la comunidad de La Romana.

Lian Fanjul, presidenta de Fundación MIR, y Lyanne Azqueta Fanjul, vicepresidenta ejecutiva, agradecieron el apoyo de los presentes, y destacaron el compromiso de los participantes con la obra social de la institución e invitándolos a continuar formando parte de la misión transformadora de la entidad.

Naeem Khan y Madlena Kalinova.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Andrés Pichardo y Thea vander Werf.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Alexandra Hannecart, Nicola Fini y Alice CasliniCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Alexandra Hannecarty y Charles KeustersCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Arturo Marroquín, Rania Alcázar de Añaños y Jorge AñañosCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Maylé Vásquez y Cristina Cuadra.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

César Fermín, Bibi Vila, Anouk Underwood y Galed Hakim.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Raysa Fanjul, Clara Martínez Thedy y Lilliam Arguelles.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Nicole e Ivette Morales TroncosoCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Juan Velázquez e Idarmis de Velázquez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Selineé Méndez y Felipe Rangel.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES