Proindustria entrega distinción a Casa Oliver

La empresa dominicana Casa Oliver recibió una distinción durante la tercera edición del Reconocimiento a la Innovación Industrial Manufacturera 2025, otorgado por el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria)

Esta distinción resalta el impacto de la compañía en el desarrollo de los parques industriales del país, su aporte a la generación de empleos formales, su dinamismo exportador y su rol estratégico como empresa ancla dentro de la cadena de valor manufacturera.

Casa Oliver ha consolidado un modelo de gestión enfocado en la optimización de procesos, la transferencia de conocimiento técnico y el desarrollo del talento humano, pilares fundamentales para competir en mercados globales, según explica un material de prensa.

Durante la entrega del reconocimiento, su fundador, Pedro Ramón López Oliver, valoró el significado del galardón para la organización.

“Este logro reafirma nuestro compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la competitividad, al tiempo que fortalece nuestra misión de proyectar el nombre de la República Dominicana en los mercados internacionales”, expresó.

El director general de Proindustria, Rafael Cruz Rodríguez, destacó que la innovación industrial representa un motor clave para transformar desafíos en oportunidades, robustecer la base manufacturera y consolidar al sector como eje del crecimiento económico sostenible del país.