OdontoDom se convierte en pionero del turismo dental certificado en RD

La red Odontología Dominicana (OdontoDom) continúa elevando los estándares del sector salud al convertirse en el primer centro dental del país en obtener la certificación en turismo de salud, otorgada por el Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal).

Coincidiendo con la conmemoración de su 35 aniversario del centro este importante reconocimiento avala de manera integral la calidad de sus procesos clínicos, administrativos y de atención al paciente, abarcando todas las especialidades de la odontología moderna, desde la prevención y el diagnóstico hasta la cirugía, implantología, estética y rehabilitación oral.

La certificación garantiza el cumplimiento de estándares alineados con las mejores prácticas internacionales, fortaleciendo la confianza de pacientes locales e internacionales, así como de aseguradoras, corredores de seguros y departamentos de recursos humanos.

Durante el acto, el director del Indocal, Néstor Julio Matos Ureña, destacó que esta distinción trasciende el ámbito sanitario, posicionándose como un verdadero “sello país” que impacta positivamente sectores clave como el turismo, la hotelería y los servicios. Asimismo, señaló que iniciativas como esta refuerzan la competitividad de la República Dominicana en el creciente mercado del turismo de salud.

Arabella Michelén, fundadora y CEO de OdontoDom, afirmó que este logro es el reflejo de años de trabajo sostenido, innovación constante, inversión en tecnología y formación continua del equipo humano.

“Este reconocimiento no solo valida lo que hemos construido, sino que renueva nuestro compromiso con la excelencia, la seguridad y una experiencia superior para cada paciente”, expresó.