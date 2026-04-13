La empresa KM Destinos celebra su 25 aniversario

Durante una cena de gala en las instalaciones del Hotel Jaragua, entre amigos, clientes y colaboradores KM Destinos celebró sus 25 años de trayectoria.

Las palabras de bienvenida y agradecimiento fueron presentadas por sus propietarias Kiseyda Fermín y Magaly Díaz. Ambas resaltaron que llegaron en el 2001 con el firme propósito de ofrecer servicios de alta calidad a sus clientes especializando el área de organización de eventos y agencia de viajes.

A lo largo de los años, el esfuerzo y la dedicación de sus propietarias junto al gran equipo que conforma la empresa, han hecho que cada experiencia sea memorable para sus clientes que reciben un trato personalizado.

Como parte de la agenda se develo la nueva imagen corporativa de la empresa, cambio que corresponde a una estrategia de innovación e internacionalización de la marca.

Iván Cunillera, Fabeth Martínez, Magaly Díaz, Kiseyda Fermín, Theresa Sullivan, Juan Martín de Oliva y Brian KingCortesía de los organizadores