Elvis Samuel Méndez Compiano presenta “Cuando los genes gritan, nacen los centauros”

En un acto en el que se entremezclaron las emociones con los recuerdos, Elvis Samuel Méndez Compiano presentó su obra más reciente titulada “Cuando los genes gritan, nacen los centauros”, un material que nace desde el alma y su sensibilidad creativa.

Durante el encuentro, realizado en Librería Cuesta, el escritor explicó que su nueva propuesta literaria fue concebida como una novela de ficción con matices de realismo mágico, a través de la cual logra entrelazar con elegancia la mitología griega y la mística de la India, dando vida a un universo narrativo profundo, simbólico y cautivador.

En sus páginas, el escritor invita al lector a sumergirse en una intensa historia de amor, donde los personajes conducen a un viaje emocional que evoca un particular “jardín del Edén".

Más que un libro, esta obra representa un tributo a sus raíces. Elvis es hijo de la poetisa Blanca Italia Compiano, de quienes heredó su profunda pasión por las letras. Dedicó este nacimiento literario a la memoria de su madre, destacando que su influencia marcó su sensibilidad artística desde los 12 años, convirtiéndose en el motor de su inspiración creativa.

Este es el tercer libro de Méndez Compiano, el cual se encuentra disponible en formato físico en la Librería Cuesta y en versión digital a través de la plataforma Amazon.

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Elvis Samuel Méndez Compiano además de contar con una sólida trayectoria musical como compositor es un destacado médico reconocido por su labor social como “el doctor del pueblo".