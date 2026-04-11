Protocolo e insignias de la investidura honoris causa

Con la primera entrega del artículo sobre la titulación doctor honoris causa, conocimos su significado y el fundamento histórico que se remonta a más de seis siglos y que, pese al transcurrir del tiempo y experimentar un necesario proceso evolutivo, hoy día sigue manteniendo su profundo valor simbólico a través del minucioso ceremonial que detallaremos en esta segunda edición.

Pese a su especificidad, la experiencia que me confiere la coordinación de cuatro ceremonias de investidura honoris causa en el país, me permite precisar que algunos elementos en cuanto a la forma pueden variar de acuerdo con el protocolo y costumbres de cada institución educativa, sin que esto incida en la esencia o propósito del acto.

Con el desfile de los integrantes del Consejo Académico, la ceremonia dará inicio con la entonación del himno nacional, que podrá ser interpretado por una agrupación coral o en solitario, con el acompañamiento musical de lugar. Luego, si la institución es de tradición religiosa, el programa podría contemplar la participación de un sacerdote o pastor para pedir la bendición de la actividad y de los presentes.

Agotada esta parte, el maestro de ceremonias procederá con la salutación protocolar, que debe iniciar con la mención de las autoridades que presiden el acto y de quienes los acompañen en la mesa de honor. También, deberán saludarse de forma general a los representantes de los diferentes públicos invitados, entre estos, posiblemente: funcionarios de los poderes del Estado, jefes de misiones diplomáticas y de organismos internacionales acreditados ante el gobierno dominicano, ministros y funcionarios gubernamentales, autoridades civiles y militares, rectores, empresarios, integrantes de la comunidad universitaria y los medios de comunicación.

Le seguirá el discurso de orden del rector de la universidad en atención a tal singular ocasión. Luego, se dará paso a la laudatio del homenajeado, que es el discurso con el cual se le presenta formalmente, se resaltan sus virtudes y logros por los cuales es acreedor de la titulación, estando a cargo del directivo académico de la Escuela que emite el título.

Al finalizar su participación, él invitará y acompañará al doctorando a pasar al frente de la mesa de honor para que, en presencia del rector, se le entreguen e impongan las insignias propias de su nueva condición académica, mientras el maestro de ceremonias va haciendo una relatoría de las características de cada una.

Estos símbolos representan la sabiduría, autoridad y reconocimiento a una trayectoria excepcional.

La muceta o esclavina distintiva de la dignidad académica, que va sobre la toga (colocada previamente), en la parte de los hombros. Usualmente, es del color del referido programa académico en el que se ha otorgado el título. A este punto, es importante mencionar que la toga doctoral lleva tres galones (franjas) horizontales en cada manga, para un total de seis, a juego con dos franjas verticales en la parte frontal.

El birrete de terciopelo y forma octagonal como símbolo máximo de la categoría de doctor, con una borla del color designado por la institución para el programa académico en el que se le está invistiendo.

El anillo, joya que representa el privilegio de sellar enseñanzas y el vínculo con la comunidad universitaria.

Los guantes blancos representan la pureza para ejercer la labor científica y la honradez en el trabajo.

El libro, en alusión al conocimiento que se posee y se transmite.

El título que le acredita como doctor honoris causa.

Las casas europeas de altos estudios invisten a los doctores honoris causa con cada uno de los símbolos descritos anteriormente, que pueden variar en su formato de presentación. En cambio, las universidades latinoamericanas, como el caso local en la República Dominicana, no es usual la entrega de los guantes blancos y el libro. Indistintamente, la indumentaria a utilizar debe ser el atuendo característico de la institución que otorga la distinción.

Como cierre de la investidura, el rector procede a tomarle el juramento de guardar las leyes y el honor de la universidad, al tiempo que le brinda el abrazo de fraternidad y bienvenida al claustro académico.

Con un seguro aplauso de todos los presentes, como reconocimiento a su doctorado honoris causa, el nuevo doctor pasará al podio para pronunciar su discurso de aceptación y agradecimiento.

La ceremonia concluye con la interpretación del himno universitario, en caso de tenerlo, para luego proceder con el desfile de salida que estará encabezado por el rector en compañía del nuevo doctor honoris causa, seguido por los vicerrectores y demás funcionarios académicos y administrativos en el orden de precedencia que corresponda entre ellos.

Laureados por universidades dominicanas y extranjeras.

En los últimos seis años, las universidades dominicanas han reservado la titulación honoris causa a veintiún personalidades nacionales y extranjeras, destacadas en áreas científicas, académicas, económicas y sociales, siendo la Universidad APEC (Unapec) la que ha liderado la concesión con ocho títulos a: Elena Viyella viuda Paliza, Frank Rainieri, Manuel García Arévalo y María Amalia León en 2021; Héctor Valdez Albizu y Milton Ray Guevara en 2022; Antonio Alma Yamín en 2024, y la escritora española Irene Vallejo en 2025.

El presidente Luis Abinader ha recibido cinco: de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), la Universidad Tecnológica del Sur (Utesur), la Universidad ISA, y la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), respectivamente.

También han merecido tan elevada distinción: Melvin Cintrón (2020) y Ashraf Habibullah (2022) por la UNPHU; monseñor Freddy Bretón (2023) por Ucateci; Marina Ariza (2024) por la UASD; María Altagracia López Ferreiras (2025) por la UAPA, y Francisco Batista Bisonó (2025), otorgado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

En este 2026, la Universidad del Caribe, Unicaribe, concedió su máxima distinción al ex ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, mientras que la UASD la entregó a José Graziano Da Silva, ex director de la FAO.

En este mismo período de tiempo, universidades extranjeras le han otorgado la titulación al académico y diplomático José Rafael Espaillat, titulado en 2024 por la Universidad del Norte de Tamaulipas de México; el economista Héctor Valdez Albizu, por la Universidad a Distancia de Madrid en 2025, y el periodista y diplomático Juan Bolívar Díaz por la Universidad de Santander, en 2026.

Consagradas figuras extranjeras también recibieron el título de universidades dominicanas, como el fenecido escritor y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, reconocido por Unapec en 2011. Lo propio hizo el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) en el 2015, al otorgarlo a Paul Krugman, Premio Nobel de Economía.