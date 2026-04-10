Playa Nueva Romana realiza actividad familiar

En un ambiente lleno de alegría, color y espíritu familiar, Playa Nueva Romana celebró su esperado Easter Egg Hunt, una actividad diseñada para toda la comunidad, donde residentes, propietarios y visitantes compartieron una tarde inolvidable.

Los jardines del Parque Los Flamboyanes se llenaron de sonrisas y emoción con la tradicional búsqueda de huevos de Pascua, protagonizada por los más pequeños junto al Conejo de Pascua, quien acompañó cada momento con entusiasmo y cercanía.

La jornada estuvo marcada por una animación temática en vivo, personajes encantadores que dieron vida al evento y una variada propuesta de entretenimiento pensada para todas las edades. Inflables, show de magia y caricaturista formaron parte de las experiencias que mantuvieron la energía y la ilusión durante toda la tarde.

“Nos llena de satisfacción crear espacios donde las familias puedan compartir, conectar y disfrutar juntos. Este Easter Egg Hunt, celebrado por segundo año consecutivo, es una muestra del compromiso que tenemos con nuestra comunidad, fomentando experiencias que enriquecen la convivencia y celebran el valor de vivir en un entorno único”, expresó Rossy Santana, sub-directora de marketing.