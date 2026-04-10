BMI Seguros celebra su Gala de la Productividad

BMI Seguros República Dominicana celebró la premiación Gala de la Productividad, en una noche dedicada a reconocer el desempeño, la innovación y el compromiso de los profesionales del sector asegurador.

Durante la ceremonia, Efrén Or tíz, director general de BMI para el país, expresó: “Este encuentro nos permite reconocer el esfuerzo, la disciplina y la visión de quienes día a día contribuyen al crecimiento de nuestra organización y al desarrollo del sector asegurador”.

Entre los galardonados se destacaron Varlor Holding Corredores de Seguros, reconocido como Mayor Productor; y Grupo Montero Torres Corredores de Seguros, distinguido por registrar el Mayor Volumen de Ventas. Además, se anunció oficialmente el Seminario Internacional 2027, que tendrá como destino la ciudad de Montreal.

Manuel Trujillo, Franklin Glass y Efrén OrtízCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Arturo Vargas, Estefanía Vargas, Victoria Lora y Vicente Vargas.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Miguel Santos, José Durán y Héctor Álvarez RojasCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Miguel Mármol y Carolina Montero.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Darling Rodríguez y Federico Villanueva.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Laura Andújar y Geosiris Figuereo.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Omayra Mañón y Ricardo Industrioso.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES