Corredores destacados
BMI Seguros celebra su Gala de la Productividad
Distinción
- Se destacaron los resultados del 2025, reafirmando la relación estratégica entre la compañía y su red de aliados, en la expansión y consolidación de las soluciones de protección.
BMI Seguros República Dominicana celebró la premiación Gala de la Productividad, en una noche dedicada a reconocer el desempeño, la innovación y el compromiso de los profesionales del sector asegurador.
Durante la ceremonia, Efrén Or tíz, director general de BMI para el país, expresó: “Este encuentro nos permite reconocer el esfuerzo, la disciplina y la visión de quienes día a día contribuyen al crecimiento de nuestra organización y al desarrollo del sector asegurador”.
Entre los galardonados se destacaron Varlor Holding Corredores de Seguros, reconocido como Mayor Productor; y Grupo Montero Torres Corredores de Seguros, distinguido por registrar el Mayor Volumen de Ventas. Además, se anunció oficialmente el Seminario Internacional 2027, que tendrá como destino la ciudad de Montreal.