Universal Aviation anuncia el 'Super Yacht Rendezvous 2026' en Casa de Campo

Universal Aviation anunció el “Super Yacht Rendezvous 2026” durante el Palm Beach International Boat Show, el cual se realizará en Marina de Casa de Campo como sede del encuentro y posicionando a República Dominicana en el radar de la comunidad global del superyachting.

En ese escenario, la presencia de la compañia refuerza: la aviación ejecutiva como puerta de entrada a un ecosistema de lujo que trasciende el destino y se construye a lo largo de toda la experiencia de viaje.

Danilo Rosario Jiménez, director general en República Dominicana, desarrolló en Palm Beach una agenda de encuentros con propietarios de aeronaves, operadores de superyates y actores clave del segmento premium, fortaleciendo la visibilidad del país dentro de este circuito altamente especializado.

“El ‘Super Yacht Rendezvous’ constituye una plataforma estratégica para proyectar a República Dominicana ante una audiencia altamente calificada. Desde Universal Aviation, facilitamos una experiencia integrada que conecta la llegada aérea con una oferta náutica de primer nivel, bajo estándares internacionales de servicio”, expresó Rosario.