Rumbo a la Rivera Maya: República Dominicana presente en Premios Platino 2026

Por tercer año consecutivo, tengo el privilegio de formar parte de la delegación que asistirá a la gala de los Premios Platino. Al acercarnos a su XIII edición, queda claro que este evento no es solo una cita en la agenda social; es el escenario donde el audiovisual iberoamericano valida su calidad, visibilidad y, sobre todo, su capacidad de proyección global.

El próximo 9 de mayo, la Riviera Maya, México, se convertirá nuevamente en el centro de un ecosistema que trasciende la alfombra roja. Allí convergen cineastas, productores y ejecutivos en un espacio de intercambio y posicionamiento estratégico que define el rumbo de nuestra cultura cinematográfica.

La edición 2026 es el reflejo de una industria en plena madurez. Con 30 películas y 19 series en competencia provenientes de 14 países, el panorama evidencia una producción plural. Aquí conviven con éxito el cine de autor, las producciones comerciales y el contenido para plataformas globales. Esta coexistencia es el resultado de una identidad que se fortalece al integrar múltiples miradas.

La evolución de los Platino también se percibe en su estructura. La consolidación de las categorías técnicas es una decisión estratégica fundamental porque reconoce que el valor de una obra responde a un engranaje complejo donde cada área técnica es vital para la excelencia final. Este enfoque eleva el estándar general y empuja a las cinematografías emergentes a fortalecer su infraestructura en todos los niveles.

Incluso la identidad visual de esta XIII edición, que integra el trofeo con el entorno natural de la Riviera Maya, refuerza la idea de pertenencia y encuentro. No es un recurso simplemente estético; es una declaración de principios que proyecta la gala como un acontecimiento donde la elegancia y la profesionalidad convergen para construir un relato compartido de calidad.

República Dominicana: consolidación y estrategia

En el contexto de la premiación, la participación de República Dominicana adquiere un matiz especial. La nominación de Olivia & Las Nubes, bajo la dirección de Tomás Eduardo Pichardo Espaillat, en la categoría de Mejor Película de Animación, marca un hito de continuidad. Tras el camino abierto por Capitán Avispa el año pasado, esta presencia confirma que la animación dominicana es una línea de desarrollo estratégica con estándares de exportación.

Competir en esta categoría, frente a países con una tradición histórica en la animación, requiere talento, exige rigor técnico y una narrativa capaz de insertarse en circuitos internacionales altamente exigentes. En ese sentido, la película representa tanto el logro de su director como la evolución de una industria nacional que empieza a articularse con mayor claridad.

Desde mi perspectiva en estas ediciones, asistir a los Platino permite observar, en tiempo real, cómo una industria se piensa a sí misma. Entender que cada nominación y cada encuentro son piezas de una narrativa mayor que define hacia dónde nos dirigimos. Y, más allá de los resultados de la gala, lo verdaderamente relevante es que Iberoamérica continúa encontrando en los Premios Platino el escenario idóneo para reconocerse, medirse y proyectarse ante el mundo.

¡Ya estamos listos para ser testigo de esta edición 2026!