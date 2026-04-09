Premio Mujeres que Inspiran introduce categoría en Liderazgo Digital

Con el objetivo de reconocer el impacto positivo en el entorno digital, el Premio Mujeres que Inspiran anunció la creación de una nueva categoría: Liderazgo Digital, enfocada en visibilizar a mujeres que utilizan las redes sociales como herramientas de educación, orientación e inspiración.

Esta iniciativa responde a la evolución del ecosistema comunicacional y al papel cada vez más influyente de las plataformas digitales en la construcción de comunidades y la difusión de mensajes con propósito.

Desde su creación en 2024, el galardón ha tenido como misión destacar a mujeres que generan cambios significativos en la sociedad. Con esta nueva categoría, amplía su alcance hacia aquellas creadoras de contenido que promueven el diálogo constructivo y fomentan valores a través de sus publicaciones.

“Las redes sociales tienen un poder inmenso: pueden informar, conectar y transformar realidades. Con esta categoría buscamos reconocer a quienes utilizan ese poder con responsabilidad, sembrando bienestar y construyendo comunidad desde la integridad”, expresó la periodista Emelyn Baldera, creadora del premio.

El renglón de Liderazgo Digital valorará propuestas que integren contenido original, mensajes positivos y acciones concretas como campañas o iniciativas con impacto social. Asimismo, se tomarán en cuenta la calidad narrativa, el enfoque propositivo y la capacidad de generar reflexión, educación o soluciones a través de formatos digitales.

La ceremonia de premiación se celebrará el próximo 23 de junio en el Teatro de Casa San Pablo, bajo la producción artística de Elka Núñez, presidenta de Resolto, quien lidera por tercer año consecutivo la conceptualización y puesta en escena del evento.

El Premio Mujeres que Inspiran cuenta con el respaldo del Banco Popular y el Ministerio de Cultura, reafirmando el apoyo del sector empresarial e institucional a iniciativas que promueven el liderazgo femenino.

“Reconocer el impacto positivo en lo digital no solo celebra logros, también impulsa modelos responsables de comunicación que pueden replicarse. Esperamos que esta categoría motive a más creadoras a pensar en el bien común”, añadió Baldera.

A través de esta plataforma, el premio busca fortalecer una red de mujeres referentes que inspiren a nuevas generaciones, promuevan la sororidad y consoliden una cultura de reconocimiento al mérito y al legado femenino en todos los ámbitos.