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Santiago de los Caballeros

Avolta y J&J Spirits presentan Ron Tamboril

Esencia

  • El producto rinde homenaje a la capital mundial del cigarro y al orgullo de la República Dominicana.
Jack Astacio, Delvair Amarilla y Radhamés Rodríguez.

Jack Astacio, Delvair Amarilla y Radhamés Rodríguez.Fuente externa

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En un encuentro celebrado en el Aeropuerto Internacional del Cibao, se presentó oficialmente el Ron Tamboril, un producto elaborado por la compañía J&J Spirits, con una atención meticulosa a cada detalle que realza esta bebida.

Su elegante botella de vidrio transparente luce una hoja de tabaco grabado, el ingrediente principal de los cigarros.

Delvair Amarilla, gerente general de Avolta en República Dominicana; Jack Astacio, fundador y director ejecutivo de J&J Spirits; Radhamés Rodríguez, presidente de la Asociación Dominicana de Cigarros y Tabaco, destacaron el valor de las iniciativas que impulsan la cadena de producción del país y disfrutaron de las notas aromáticas del destilado.

La bebida, con toques de vainilla, cacao, miel y madera, que armonizan a la perfección con los matices de los cigarros dominicanos, elevando la experiencia sensorial del consumidor.

Jack Astacio afirmó que este nuevo producto afianza la visión de su empresa sobre la bebida ideal para compartir entre amigos que disfrutan tanto del ron añejo hecho en la República Dominicana como del tabaco.

Delvair Amarilla señaló el orgullo que sienten de promover la excelencia local y ofrecer productos auténticos y de alta calidad a viajeros de todo el mundo.

Evelin Rodríguez, Carol Pimentel y Kiool Mercedes.

Evelin Rodríguez, Carol Pimentel y Kiool Mercedes.Fuente externa

Luis Díaz, Alina Nicasio y Teófilo Gómez.

Luis Díaz, Alina Nicasio y Teófilo Gómez.Cortesía de los organizadores

Jorge Nieves, Layla de la Cruz y Miguel Reyes.

Jorge Nieves, Layla de la Cruz y Miguel Reyes.Cortesía de los organizadores

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