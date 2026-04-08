WorldWide Seguros recibe reconocimiento en los premios a la excelencia de Adocose

WorldWide Seguros fue reconocida con seis galardones en las Premiaciones a la Excelencia 2025, organizada por la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (Adocose), Filial Este, destacándose por su desempeño en las áreas técnica, comercial y de reclamaciones en las líneas de Salud Internacional y Seguros de Vida.

La aseguradora fue galardonada en el ramo de Salud Internacional en las categorías de Área Técnica del Año, Área Comercial del Año y Área de Reclamaciones del Año. Asimismo, en el ramo de Seguros de Vida, obtuvo reconocimientos en estas mismas categorías: Área Técnica del Año, Área Comercial del Año y Área de Reclamaciones del Año.

Estas distinciones reflejan el compromiso de la empresa con la excelencia operativa y la calidad del servicio que ofrece a sus asegurados, así como la dedicación de un equipo que trabaja cada día con profesionalismo, pasión y responsabilidad para brindar soluciones confiables y oportunas.

El crecimiento de la compañía en la Zona Este se ha fortalecido tras la inauguración de su oficina en Punta Cana en noviembre de 2024, una iniciativa que responde a su compromiso de mantener cercanía con clientes, corredores y aliados estratégicos en una de las regiones de mayor dinamismo económico del país.

Desde su llegada, la empresa ha registrado un crecimiento sostenido, consolidándose como una de las aseguradoras más influyentes en los ramos de Salud Internacional y Vida en la zona.

Con esta apertura, la entidad refuerza su liderazgo en la República Dominicana, donde también cuenta con presencia en Santo Domingo y Santiago. Como parte de la multinacional WorldWide Group, con operaciones en mercados clave de América Latina como Panamá, Guatemala y Paraguay, su misión es garantizar a sus clientes acceso a atención médica de clase mundial mediante planes de salud internacional, así como ofrecer soluciones sólidas y confiables en seguros de vida.