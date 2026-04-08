La Universidad Iberoamericana (Unibe) realizó el conversatorio“Mujeres en el arte: logros y desafíos”, un espacio de reflexión crítica sobre los avances alcanzados y los retos que aún persisten para las mujeres en el campo artístico contemporáneo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Durante el encuentro, la rectora, doctora Odile Camilo Vincent, expresó: “En Unibe valoramos profundamente el aporte de estas cuatro extraordinarias mujeres a la creación cultural. Agradecemos su participación en este espacio que nos ha permitido visibilizar sus trayectorias, reconocer sus logros y reflexionar sobre los desafíos que aún se mantienen en el ámbito artístico femenino en nuestro país”

Camilo Vincent agregó que como universidad titular de la Cátedra Unesco de Estudios Interseccionales de Género, iniciativas como este conversatorio reafirman el compromiso de Unibe con la promoción del pensamiento crítico, la equidad de género y el reconocimiento del aporte de las mujeres al desarrollo científico, cultural y social del país.

Carmen Caraballo, José Enrique Delmonte y Rossanna Matos.Víctor Ramírez/ LD

Laura Sánchez e Isabel Silverio MármolVíctor Ramírez/ LD