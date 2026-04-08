Gisel Castillo es reconocida por la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias

La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) reconoció la trayectoria e impacto de la estratega de negocios, mentora y arquitecta del conocimiento Gisel Castillo, quien fue invitada por la organización para impartir una conferencia ante más de 200 empresarias.

Como parte de este reconocimiento, Amexme otorgó a Castillo una placa por su contribución en los distintos capítulos de la institución, destacando su capacidad para impulsar procesos de transformación empresarial y fortalecer el liderazgo femenino.

El encuentro reunió a líderes, empresarias y tomadoras de decisiones que forman parte activa del ecosistema económico mexicano, en un espacio donde se abordaron temas de alto impacto vinculados a la visibilidad, el posicionamiento y el crecimiento estratégico.

Durante su intervención, Castillo desarrolló su mensaje central sobre “el poder de ser visible”, enfatizando la importancia de que las mujeres no solo acumulen conocimiento, sino que logren estructurar su experiencia, convertirla en autoridad y llevarla a escenarios donde puedan influir, liderar y generar resultados sostenibles.

Como parte de su agenda en México, Castillo también fue recibida por el embajador de la República Dominicana en ese país, Juan Bolívar Díaz, en un encuentro que fortalece los vínculos institucionales y abre nuevas oportunidades de colaboración bilateral.

Durante su visita a la embajada dominicana en México, estuvieron presentes miembros del cuerpo diplomático, entre ellos Roselia Pérez Novas, primera secretaria encargada de vinculación universitaria, así como la ex cónsul general y actual ministra consejera, Eneida López, consolidando un escenario de alto nivel político, institucional y empresarial.

Este viaje marca el inicio de una gira internacional que continuará a lo largo del año en países como Perú, Panamá, Colombia, Estados Unidos y República Dominicana, donde se desarrollarán espacios enfocados en formación, posicionamiento y expansión estratégica para empresarias y profesionales.

Asimismo, durante su visita se concretó una alianza con Hotmart México, una de las plataformas más relevantes en la comercialización de educación digital en Latinoamérica. Esta colaboración será presentada oficialmente en República Dominicana el próximo 18 de abril, marcando un paso clave en el fortalecimiento del ecosistema digital y educativo del país.

Castillo es reconocida por su enfoque como arquitecta del conocimiento, acompañando a profesionales de alto nivel a organizar, estructurar y monetizar su experiencia, transformándola en modelos de negocio sostenibles y posicionándolos como referentes en sus respectivos nichos.

Su trabajo integra visión estratégica, estructura, posicionamiento y toma de decisiones, permitiendo que sus clientes no solo crezcan, sino que construyan un legado a través del impacto de su conocimiento.

Con esta participación en México, Castillo reafirma su rol como una de las figuras clave en la transformación del liderazgo femenino empresarial en Latinoamérica, impulsando una nueva generación de mujeres que no solo participan en el mercado, sino que lo lideran.