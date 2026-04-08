La Cámara de Comercio Domínico-Italiana celebra su cena de gala “Dos mundos, una experiencia”

La Cámara de Comercio Domínico-Italiana (CCDI) celebró su cena de gala “Dos mundos, una experiencia” en el hotel Kimpton Las Mercedes, en la Ciudad Colonial, reuniendo a destacados representantes del ámbito empresarial, institucional y social.

La velada se realizó como parte de las actividades del 39.º aniversario de la Cámara y contó con una excelente acogida, consolidándose como un espacio de encuentro de alto nivel que fortaleció los vínculos entre la República Dominicana e Italia.

Inspirada en el diálogo entre la República Dominicana y la región italiana de Umbría, bajo el concepto “Tierras Vivas”, la experiencia propuso un recorrido sensorial que fusionó sabores, tradiciones y territorios de ambos países.

La velada se inició con la bienvenida institucional de Giovanni Fois, presidente de la Junta Directiva de la Cámara, quien destacó la importancia de esta tipología de encuentros para nuestra comunidad empresarial dominico-italiana y la misión de promover Italia y el Made in Italy, incluyendo regiones de gran valor aún poco conocidas.

La secretaria general de la Cámara, Cecilia Pierotti, introdujo el concepto de la velada y un video sobre la Región Umbria, dejando sucesivamente espacio a S.E. Sergio Maffettone, embajador de Italia en Santo Domingo, quien dejó constancia del compromiso continuo de la Embajada Italiana en apoyar a la comunidad empresarial dominico italiana y en reforzar los enlaces históricos y de amistad que existen entre ambos países.

Giovanni Fois, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Domínico-Italiana.Cortesía de los organizadores

Edith Marie Pérez Rojas y Yasser GonzálezCortesía de los organizadores