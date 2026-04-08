Altice Dominicana reconoce a 22 colaboradores destacados

Con el objetivo de reconocer el talento y la excelencia dentro de la organización, Altice Dominicana celebró su ceremonia anual de reconocimientos “Altice Star”, en la que distinguió a 22 colaboradores por su sobresaliente desempeño durante el año 2025.

Los galardonados fueron seleccionados entre 55 nominados, evaluados por su capacidad de modelar los valores corporativos de innovación, compromiso, agilidad, flexibilidad y colaboración, pilares que guían la cultura organizacional de la empresa.

Danilo Ginebra, CEO de Altice Dominicana, destacó la importancia de reconocer a quienes elevan los estándares dentro de la organización. “Nuestros valores y la excelencia en la ejecución no son discursos, son comportamientos. Este grupo lo demostró en el 2025 y su desempeño extraordinario merece un reconocimiento extraordinario”, expresó Ginebra.

Oscar Nuñez, Camille Villalona y Danilo Ginebra.Cortesia de los anfitriones.