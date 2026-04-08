Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

GALA

Altice Dominicana reconoce a 22 colaboradores destacados

Telecomunicaciones 

  • Los galardonados fueron seleccionados entre 55 nominados de la compañia.
Los galardonados “Altice Star 2026”.

Los galardonados “Altice Star 2026”.Cortesia de los anfitriones.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo,RD.

Con el objetivo de reconocer el talento y la excelencia dentro de la organización, Altice Dominicana celebró su ceremonia anual de reconocimientos “Altice Star”, en la que distinguió a 22 colaboradores por su sobresaliente desempeño durante el año 2025.

Los galardonados fueron seleccionados entre 55 nominados, evaluados por su capacidad de modelar los valores corporativos de innovación, compromiso, agilidad, flexibilidad y colaboración, pilares que guían la cultura organizacional de la empresa.

Danilo Ginebra, CEO de Altice Dominicana, destacó la importancia de reconocer a quienes elevan los estándares dentro de la organización. “Nuestros valores y la excelencia en la ejecución no son discursos, son comportamientos. Este grupo lo demostró en el 2025 y su desempeño extraordinario merece un reconocimiento extraordinario”, expresó Ginebra.

Oscar Nuñez, Camille Villalona y Danilo Ginebra.

Oscar Nuñez, Camille Villalona y Danilo Ginebra.Cortesia de los anfitriones.

Víctor Borgés, Ángel Vilchez y Danilo Ginebra.

Víctor Borgés, Ángel Vilchez y Danilo Ginebra.Cortesia de los anfitriones.

Tags relacionados