Spirits Sessions realiza el The Cocktail Event 2026

Ejecutivos de Spirits Sessions celebraron la cuarta edición de The Cocktail Event 2026, un encuentro dedicado a los amantes de la coctelería en el país, en donde invitados y conocedores de la mixología Premium disfrutaron de la actividad.

La actividad reunió a las principales marcas internacionales de bebidas en una experiencia diseñada para exaltar el arte líquido y la innovación detrás de cada cóctel.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la participación del invitado internacional Brayan Hernández, Head Bartender de Osaka Bogotá, quien presentó una propuesta contemporánea caracterizada por precisión técnica, creatividad y una narrativa sensorial que elevó la experiencia del público.

“Más que un evento social, The Cocktail Event se consolidó como un tributo a la cultura de la mixología, donde tradición y vanguardia dialogaron en una atmósfera sofisticada dirigida a un público que valora la excelencia y el detalle”, dijo Spirits Sessions.