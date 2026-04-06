Istituto Marangoni Miami presenta la segunda edición de la “Beca Silvia Tcherassi”

La reconocida diseñadora Silvia Tcherassi y la prestigiosa escuela de moda y diseño Istituto Marangoni Miami (IMM) se unen para presentar la segunda edición de su colaboración a través de la “Beca Silvia Tcherassi”.

Tras el lanzamiento inicial de la beca en 2024, su alcance se ha ampliado para incluir estudiantes de todos los países de Latinoamérica. Esta ampliación permite que más jóvenes talentos con visión y determinación se conviertan en protagonistas de sus carreras y de la historia de la moda. En esta ocasión, se otorgará un programa de mentoría de cuatro etapas a un joven talento de la moda en Latinoamérica. Esta iniciativa busca impulsar el talento emergente en la industria de la moda latinoamericana, ofreciendo a los jóvenes diseñadores una oportunidad única de desarrollo educativo y mentoría práctica.

La beca, que se otorga anualmente, ofrecerá cuatro plazas para diseñadores latinoamericanos: una beca completa para un curso intensivo de un año en Diseño de Moda en el prestigioso Istituto Marangoni Miami, y tres becas parciales que cubren el 50% de la matrícula para cualquier programa del IMM, como Negocios de la Moda, Diseño de Moda, Estilismo o Diseño de Interiores.

El proceso de selección para la Beca Silvia Tcherassi será riguroso, con un jurado compuesto por la propia Silvia Tcherassi y otros expertos de renombre.

La convocatoria está abierta a estudiantes latinoamericanos que aspiren a destacar en la industria de la moda. Para postularse, los candidatos deben presentar una colección cápsula de cuatro piezas que refleje su visión. Además, deben enviar una declaración personal de 500 palabras en inglés, explicando el concepto detrás de su colección, junto con paneles de inspiración y mood boards.

Silvia Tcherassi, una de las figuras más reconocidas e influyentes del diseño, destacó la importancia de esta beca como catalizador para el desarrollo del talento nacional. «Es más importante que nunca contar con la formación y preparación adecuadas para triunfar en las industrias creativas», señaló Tcherassi. «Esta beca es un paso significativo en esa dirección», añadió.

La persona que obtenga la beca completa en Diseño de Moda no solo recibirá una formación académica de primer nivel, sino que también tendrá la oportunidad de participar en un programa de mentoría estructurado con cuatro hitos a lo largo del año.

Durante este programa, Silvia y miembros clave de su equipo participarán en sesiones de mentoría centradas en el desarrollo profesional y creativo de la ganadora. Este nuevo formato ofrece una experiencia enriquecedora que se alinea completamente con la dinámica de la empresa en todas las áreas clave de la moda, desde el diseño hasta la producción, incluyendo ventas y marketing.

«Queremos que las ganadoras experimenten el funcionamiento real de una marca, lo que complementará su formación y las motivará a crear su propia marca y negocio», enfatizó la diseñadora.

El director ejecutivo y presidente del Istituto Marangoni Miami, Hakan Baykam, destacó la importancia de esta colaboración para la escuela, afirmando: «Nuestra continua colaboración con Silvia Tcherassi representa una sinergia de valores. Al lanzar esta segunda edición de nuestro programa de becas, reafirmamos el papel del IMM como principal puerta de entrada a la excelencia latinoamericana en el diseño de moda. Al apoyar a estos diseñadores visionarios, no solo enseñamos moda, sino que cultivamos un diálogo intercultural que enriquece el panorama del diseño de ambas regiones, a la vez que invertimos en el talento del futuro».

Tcherassi enfatizó que no solo buscan talento, sino también una visión individual que rompa con las imitaciones y los estereotipos. Buscamos jóvenes creativos que ofrezcan más que pasión o instinto para el diseño. Buscamos candidatos capaces de desarrollar propuestas únicas y comunicarlas eficazmente. Todos los innovadores y pioneros son bienvenidos.

La diseñadora también reflexionó sobre su propia trayectoria en la industria, recordando que, si bien estudió diseño de interiores, esa formación fue crucial para comprender el lenguaje del color, las formas y las texturas. «El talento es innato, pero es en las universidades y a través de la experiencia práctica donde ese talento se moldea y crece», expresó Tcherassi.