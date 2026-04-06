Senasa y el Instituto Dermatológico firman acuerdo

En un paso clave para garantizar el acceso a servicios dermatológicos especializados, el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y el Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz (IDCP) firmaron un nuevo acuerdo de gestión que impactará a millones de afiliados, especialmente del Régimen Subsidiado.

El nuevo modelo contractual sustituye el esquema de pago prospectivo vigente desde 2019 por un sistema basado en la prestación efectiva de servicios, permitiendo alinear los recursos con la atención real brindada y fortaleciendo la sostenibilidad financiera del Instituto.

“Para Senasa, el IDCP es un aliado estratégico dentro de nuestra red de prestadores. Su trayectoria, su compromiso con la población más vulnerable y su enfoque en una atención humana y de calidad reflejan plenamente nuestra misión de garantizar servicios de salud accesibles para millones de afiliados, en su mayoría del régimen subsidiado”, expresó el doctor Edward Guzmán, director ejecutivo de Senasa.

El contrato incorpora mecanismos que fortalecen la transparencia, la auditoría concurrente y el cumplimiento de los estándares del Ministerio de Salud Pública, al tiempo que mantiene la exención de copagos para los afiliados del Régimen Subsidiado.