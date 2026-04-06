La segunda edición de ‘Inner Impact’ 2026

Como parte de las actividades organizadas para conmemorar el Mes Internacional de la Mujer, la plataforma The Wellness Table celebró la segunda edición de su iniciativa ‘Inner Impact 2026’.

The Wellness Table es una iniciativa creada por Lolimer Rijo Valdez, CEO de la marca Sabay; Rosaida Montás, creadora de OrganizarUP; y la Dra. Nelly Tejeda, médico especialista en nutriología clínica y funcional.

La agenda abordó temas como la imagen profesional entendida como herramienta de bienestar, la alimentación consciente, las finanzas personales y empresariales, así como el bienestar femenino concebido como un ecosistema integral.

Además, un panel dedicado a la neurodiversidad y la maternidad consciente, con la ponencia “Autismo: del caos a la conexión consciente”, una propuesta de enfoque humano que ofrece herramientas prácticas para acompañar a las familias desde la empatía y la comprensión.