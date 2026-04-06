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Las Sociales

BIENESTAR

La segunda edición de ‘Inner Impact’ 2026

Aporte

  • La plataforma está enfocada en crear experiencias que integran bienestar, liderazgo y desarrollo femenino desde una mirada integral.
Lolimer Rijo Valdez, Celeste Pérez, Nelly Tejeda, Rosaida Montás, Sharmin Díaz, Danielis Fermín, Ángela Tejeda y Alexandra Hiche

Lolimer Rijo Valdez, Celeste Pérez, Nelly Tejeda, Rosaida Montás, Sharmin Díaz, Danielis Fermín, Ángela Tejeda y Alexandra HicheCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

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Como parte de las actividades organizadas para conmemorar el Mes Internacional de la Mujer, la plataforma The Wellness Table celebró la segunda edición de su iniciativa ‘Inner Impact 2026’.

The Wellness Table es una iniciativa creada por Lolimer Rijo Valdez, CEO de la marca Sabay; Rosaida Montás, creadora de OrganizarUP; y la Dra. Nelly Tejeda, médico especialista en nutriología clínica y funcional.

La agenda abordó temas como la imagen profesional entendida como herramienta de bienestar, la alimentación consciente, las finanzas personales y empresariales, así como el bienestar femenino concebido como un ecosistema integral.

Además, un panel dedicado a la neurodiversidad y la maternidad consciente, con la ponencia “Autismo: del caos a la conexión consciente”, una propuesta de enfoque humano que ofrece herramientas prácticas para acompañar a las familias desde la empatía y la comprensión.

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