Body Shop Athletic Club estrena rooftop de pádel

Body Shop Athletic Club inaguró el The Blue Space, un nuevo espacio dedicado al pádel en su sede de Bella Vista, consolidando su apuesta por el crecimiento de esta disciplina en la República Dominicana y reafirmando su visión como una empresa que promueve el bienestar integral, la actividad física y la conexión comunitaria.

Con una comunidad de más de 18,000 socios activos y presencia en seis sedes a nivel nacional, tres en Santo Domingo, una en Santiago y dos en Punta Cana.

El nuevo espacio, se distingue por sus canchas techadas bajo estándares internacionales, integradas en un rooftop con vista panorámica al mar, ofreciendo una experiencia única dentro de la ciudad.

La apertura fue celebrada con una noche inaugural que reunió a socios del club, directivos e invitados especiales del ámbito deportivo y empresarial, quienes disfrutaron de un brindis de bienvenida y un partido de exhibición que marcó el inicio oficial de las actividades.

“Con The Blue Space reafirmamos nuestro compromiso de seguir creando espacios que impulsen el bienestar, el deporte y la conexión entre las personas. Apostamos al crecimiento del pádel no solo como disciplina, sino como una experiencia que fortalece la comunidad”, destacó Ana Lucía Angulo, directora general de Body Shop.