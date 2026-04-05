Dominican Motors firma acuerdo con Auto Haus
- La colaboración amplía el acceso a marcas innovadoras como Lynk & Co y SOUEAST, elevando el estándar de servicio, tecnología y valor en el mercado local.
Ejecutivos de Dominican Motors, firmaron una alianza con Auto Haus, como parte de su estrategia de crecimiento y formalización que busca ampliar su alcance comercial y consolidar su posicionamiento en un mercado cada vez más enfocado en la experiencia, la tecnología y el valor.
El acuerdo fue suscrito por Sébastien Proux, director general de Dominican Motors en República Dominicana, y Kiko Cabrera, vicepresidente de Auto Haus, como parte de una visión compartida que apuesta por fortalecer la conexión con el consumidor local.
“Esta unión nos permite responder a un entorno que ya no se conforma con lo tradicional, donde el equilibrio entre diseño, valor y cercanía se vuelve determinante”, afirmó Proux durante el encuentro.
La alianza consiste en una oferta complementaria para distintos perfiles Soueast incorpora esquemas de respaldo del mercado, con garantía de hasta siete años o 200,000 kilómetros y cinco años de mantenimiento preventivo.