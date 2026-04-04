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Yves Rocher celebra su aniversario entre el diseño local y la herencia francesa

Belleza

  • Marlen Mejía, directora de Yves Rocher en República Dominicana, y Diana Fernández, gerente de marca y trade marketing, compartieron con los asistentes los logros de esta década.
Marlene Mejía, Oliver Pellín y Sonia Barbry

Marlene Mejía, Oliver Pellín y Sonia BarbryCortesía de los organizadores

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La marca Yves Rocher celebró su décimo aniversario en el país, consolidándose como la opción preferida de quienes buscan una belleza efectiva y respetuosa con la naturaleza.

Desde su llegada en 2016, Yves Rocher ha logrado una expansión constante, contando actualmente con un total de 11 tiendas ubicadas estratégicamente en cinco provincias: Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, San Francisco de Macorís, La Vega y Punta Cana.

Durante el encuentro, Marlen Mejía, directora de Yves Rocher en República Dominicana, y Diana Fernández, gerente de marca y trade marketing, compartieron con los asistentes los logros de esta década. “Hoy celebramos nuestra primera década: 10 años cultivando raíces profundas y un futuro radiante junto a ustedes. Nuestra misión sigue siendo la misma que la del Sr. Yves Rocher: devolverle a la naturaleza lo que nos ha ofrecido”, puntualizó Mejía.

La celebración se enriqueció con la presencia del talento dominicano a través de las reconocidas diseñadoras María Calderón, Joarla Caridad y Mathilda Ron, quienes acompañaron a la marca con una curaduría de sus piezas de autor, logrando una armonía perfecta con la esencia botánica de Yves Rocher en un exclusivo formato pop-up.

Como parte de su visión de futuro, la marca destacó sus programas de sostenibilidad. Yves Rocher invitó a sus clientes a cerrar el ciclo de belleza a través de su programa de reciclaje: al entregar envases vacíos de cuidado facial en cualquiera de sus 11 tiendas, los usuarios reciben un 10 % de descuento en su próxima compra. Asimismo, resaltaron su sistema de refills, donde por la compra de dos repuestos, la marca obsequia el envase de vidrio reutilizable.

Joarla Caridad, María Calderón y Mathilda Ron

Joarla Caridad, María Calderón y Mathilda RonJoarla Caridad, María Calderón y Mathilda Ron

Natalia San Miguel y Mariam Issa

Natalia San Miguel y Mariam IssaCortesía de los organizadores

Marah Cortines y Lía Paradas

Marah Cortines y Lía ParadasCortesía de los organizadores

Claudina Marra y Arturo Rivas Sweeney

Claudina Marra y Arturo Rivas SweeneyCortesía de los organizadores

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