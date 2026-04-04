Trayectoria
Yves Rocher celebra su aniversario entre el diseño local y la herencia francesa
Belleza
- Marlen Mejía, directora de Yves Rocher en República Dominicana, y Diana Fernández, gerente de marca y trade marketing, compartieron con los asistentes los logros de esta década.
La marca Yves Rocher celebró su décimo aniversario en el país, consolidándose como la opción preferida de quienes buscan una belleza efectiva y respetuosa con la naturaleza.
Desde su llegada en 2016, Yves Rocher ha logrado una expansión constante, contando actualmente con un total de 11 tiendas ubicadas estratégicamente en cinco provincias: Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, San Francisco de Macorís, La Vega y Punta Cana.
Durante el encuentro, Marlen Mejía, directora de Yves Rocher en República Dominicana, y Diana Fernández, gerente de marca y trade marketing, compartieron con los asistentes los logros de esta década. “Hoy celebramos nuestra primera década: 10 años cultivando raíces profundas y un futuro radiante junto a ustedes. Nuestra misión sigue siendo la misma que la del Sr. Yves Rocher: devolverle a la naturaleza lo que nos ha ofrecido”, puntualizó Mejía.
La celebración se enriqueció con la presencia del talento dominicano a través de las reconocidas diseñadoras María Calderón, Joarla Caridad y Mathilda Ron, quienes acompañaron a la marca con una curaduría de sus piezas de autor, logrando una armonía perfecta con la esencia botánica de Yves Rocher en un exclusivo formato pop-up.
Como parte de su visión de futuro, la marca destacó sus programas de sostenibilidad. Yves Rocher invitó a sus clientes a cerrar el ciclo de belleza a través de su programa de reciclaje: al entregar envases vacíos de cuidado facial en cualquiera de sus 11 tiendas, los usuarios reciben un 10 % de descuento en su próxima compra. Asimismo, resaltaron su sistema de refills, donde por la compra de dos repuestos, la marca obsequia el envase de vidrio reutilizable.