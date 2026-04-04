Actualidad
Playa Nueva Romana celebra el torneo de pickleball para jóvenes
Iniciativa
Las canchas de pickleball de Playa Nueva Romana fueron el escenario de una jornada deportiva organizada por La Federación Dominicana de Pickleball (FEDO-Pickleball) y EXE Foundation quienes llevaron la emoción del pickleball a los estudiantes del Colegio Quisqueya en una jornada que combinó aprendizaje, deporte y valores.
Durante la actividad, los jóvenes participantes se familiarizaron con los fundamentos de este dinámico deporte a través de sesiones prácticas, juegos interactivos y partidos amistosos. Además, recibieron kits deportivos para motivar la práctica continua y fomentar hábitos saludables.
El encuentro contó con la presencia de Elvys Duarte, presidente de la Federación Dominicana de Pickleball; Luis Veras, secretario general; Jenny Cárdenas, representante de EXE Foundation; y el respaldo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), a través de su director ejecutivo, Alberto Rodríguez.
En representación de Playa Nueva Romana asistieron Rossy Santana, subdirectora de Marketing; Paola Gutiérrez, gerente de Proyectos; y Doritza Contreras, encargada de Eventos.
Yenny Cárdenas destacó el impacto de estas iniciativas: “Nuestra misión es inspirar a más jóvenes a descubrir el pickleball y acompañarlos en su desarrollo dentro del deporte”.