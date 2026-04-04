Playa Nueva Romana celebra el Día Internacional de la Mujer

En un ambiente lleno de estilo, aprendizaje y camaradería, Playa Nueva Romana celebró el Día Internacional de la Mujer con una nueva edición de su Taller de Makeup, una experiencia concebida para consentir, inspirar y resaltar la belleza de la mujer contemporánea.

Propietarias, residentes e invitadas especiales se dieron cita para disfrutar de una velada diseñada para conectar belleza y bienestar. El encuentro reunió a expertas en imagen personal, colorimetría y cuidado de la piel, quienes guiaron a las asistentes brindándoles herramientas prácticas para potenciar su imagen y fortalecer su confianza.

La jornada tuvo como eje central un taller de automaquillaje avanzado, complementado con técnicas de peinado post maquillaje, permitiendo a las participantes descubrir nuevas formas de resaltar su belleza de manera natural y sofisticada.

Como parte de la experiencia, cada invitada recibió un exclusivo kit de maquillaje profesional, cuidadosamente seleccionado para continuar practicando desde casa las técnicas aprendidas durante el encuentro.

La velada transcurrió entre copas de vino, una delicada estación de charcutería y conversaciones llenas de complicidad, creando un espacio donde la belleza se combinó con el bienestar, el aprendizaje y la celebración de la feminidad.

Con iniciativas como esta, Playa Nueva Romana continúa consolidándose como un destino residencial que promueve un estilo de vida donde el bienestar, la comunidad y las experiencias memorables forman parte del día a día.

Kiandriz Castillo y Lamina LamarqueCortesía de los organizadores