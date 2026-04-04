M. Fermín y Asociados presenta su primera conferencia regional noroeste sobre educación vial

La firma de Asesores de Seguros M. Fermín y Asociados, con el auspicio de Seguros Pepín, realizó su primera conferencia regional de la zona noroeste con el objetivo de disminuir los accidentes de tránsito, primera causa de lesiones y fallecimiento en la región.

En el Hotel Marien, en Sabaneta, Santiago Rodríguez, el encuentro contó con la charla de educación vial impartida por el especialista en la materia de la Escuela de Educación Vial RD, Carlos Reynoso, en representación del organismo regulador Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant).

Como parte de la agenda, fue presentada la campaña de responsabilidad social "Conduzco consciente, los míos me esperan".

Con esta conferencia en Santiago Rodríguez, la firma M. Fermín y Asociados, Asesores de Seguros inicia las actividades de labor social rumbo a su décimo aniversario, desde la provincia donde todo empezó.

Marisol Fermín, directora general de M. Fermín y Asociados, expresó a los asistentes que, ante la preocupación por la frecuencia de los accidentes de tránsito, decidieron crear una campaña de prevención basada en la entrega de una pulsera a los participantes al evento y relacionados de la firma con la cual hacen un compromiso con la sociedad de que al colocarse la pulsera se comprometen de manera simbólica a manejar de una forma segura y consciente.