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Kids Dominican Week 2026 celebra su primera edición

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  • La plataforma impulsa la moda infantil, la inclusión y la creatividad.
Inocencia Manzueta, Celeste Pérez y Aurelio Ferrer.

Inocencia Manzueta, Celeste Pérez y Aurelio Ferrer.Cortesía de los organizadores

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La moda infantil dominicana vivió una experiencia especial con la celebración de Kids Dominican Week 2026, en la Casa Rodrigo de Bastidas – Museo Infantil Trampolín.

Kids Dominican Week 2026 es una plataforma creada por el director creativo Aurelio Ferrer y la diseñadora de moda Inocencia Manzueta, concebida como un espacio donde la moda infantil se convierte en una herramienta de formación, inclusión y responsabilidad social, promoviendo valores, identidad y creatividad desde la niñez.

El encuentro se destacó por su enfoque inclusivo, integrando a 10 niños con Síndrome de Down junto a niños y jóvenes sin ninguna condición, quienes compartieron la pasarela como símbolo de respeto, diversidad e igualdad de oportunidades. Esta integración se desarrolló de manera natural, evidenciando que la moda puede ser un vehículo poderoso de sensibilización social y convivencia.

Bajo la dirección creativa de Ferrer, la pasarela presentó una visión humana y contemporánea de la moda, donde la diversidad fue protagonista. Durante el encuentro, los organizadores resaltaron que “la moda no solo está en la pasarela, sino también en las calles, escuelas y universidades, ya que todos somos moda y la moda nos permea a todos”.

Los diseñadores

En esta primera edición, participaron los diseñadores Lucy Elvira, Karyn Alegre, Sócrates Cabral, Farhat Adrien Daccaret, Ozema de la Cruz, Ysabel Camilo y Amilde Severino, quienes presentaron sus colecciones primavera-verano infantil 2026 con propuestas frescas, coloridas y alineadas a las tendencias contemporáneas, manteniendo la esencia de la identidad dominicana.

Asimismo, se realizaron reconocimientos especiales a destacadas personalidades e instituciones por su aporte al desarrollo social, cultural y creativo: Celeste Pérez (periodista); Dr. Miguel Monanci (presidente de la Fundación Oncológica del Este - FODE); Carmen Pichardo (gestora de turismo internacional); María Jo. Almonte; Yira E. Ramonet García (embajadora de Panamá en Rep. Dominicana); Yanilsa Cruz (gestora cultural); También fue reconocido el trabajo de Opulencia Magazine Gean Abraham C. (CEO); ERK Models, Elianny Rincón Mercedes (CEO) y Alcalá by Tania, liderada por su CEO Tania Alcalá.

Uno de los pilares fundamentales fue su enfoque social, desarrollado en colaboración con la Fundación Perlas del Futuro, organización dedicada a la formación integral de niñas de escasos recursos a través del modelaje, el arte, la pintura y el baile.

Inocencia Manzueta. Miguel Monanci y Aurelio Ferrer.

Inocencia Manzueta. Miguel Monanci y Aurelio Ferrer.Cortesía de los organizadores

Lucy Elvira al final de su desfile.

Lucy Elvira al final de su desfile.Cortesía de los organizadores

Matías Vargas, Celeste Pérez, Inocencia Manzueta, Tania Alcalá, Aurelio Ferrer y Orlando Jerez.

Matías Vargas, Celeste Pérez, Inocencia Manzueta, Tania Alcalá, Aurelio Ferrer y Orlando Jerez.Cortesía de los organizadores

Sócrates Cabral durante desfile.

Sócrates Cabral durante desfile.Cortesía de los organizadores

Karyn Alegre

Karyn AlegreCortesía de los organizadores

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