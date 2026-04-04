Kids Dominican Week 2026 celebra su primera edición

La moda infantil dominicana vivió una experiencia especial con la celebración de Kids Dominican Week 2026, en la Casa Rodrigo de Bastidas – Museo Infantil Trampolín.

Kids Dominican Week 2026 es una plataforma creada por el director creativo Aurelio Ferrer y la diseñadora de moda Inocencia Manzueta, concebida como un espacio donde la moda infantil se convierte en una herramienta de formación, inclusión y responsabilidad social, promoviendo valores, identidad y creatividad desde la niñez.

El encuentro se destacó por su enfoque inclusivo, integrando a 10 niños con Síndrome de Down junto a niños y jóvenes sin ninguna condición, quienes compartieron la pasarela como símbolo de respeto, diversidad e igualdad de oportunidades. Esta integración se desarrolló de manera natural, evidenciando que la moda puede ser un vehículo poderoso de sensibilización social y convivencia.

Bajo la dirección creativa de Ferrer, la pasarela presentó una visión humana y contemporánea de la moda, donde la diversidad fue protagonista. Durante el encuentro, los organizadores resaltaron que “la moda no solo está en la pasarela, sino también en las calles, escuelas y universidades, ya que todos somos moda y la moda nos permea a todos”.

Los diseñadores

En esta primera edición, participaron los diseñadores Lucy Elvira, Karyn Alegre, Sócrates Cabral, Farhat Adrien Daccaret, Ozema de la Cruz, Ysabel Camilo y Amilde Severino, quienes presentaron sus colecciones primavera-verano infantil 2026 con propuestas frescas, coloridas y alineadas a las tendencias contemporáneas, manteniendo la esencia de la identidad dominicana.

Asimismo, se realizaron reconocimientos especiales a destacadas personalidades e instituciones por su aporte al desarrollo social, cultural y creativo: Celeste Pérez (periodista); Dr. Miguel Monanci (presidente de la Fundación Oncológica del Este - FODE); Carmen Pichardo (gestora de turismo internacional); María Jo. Almonte; Yira E. Ramonet García (embajadora de Panamá en Rep. Dominicana); Yanilsa Cruz (gestora cultural); También fue reconocido el trabajo de Opulencia Magazine Gean Abraham C. (CEO); ERK Models, Elianny Rincón Mercedes (CEO) y Alcalá by Tania, liderada por su CEO Tania Alcalá.

Uno de los pilares fundamentales fue su enfoque social, desarrollado en colaboración con la Fundación Perlas del Futuro, organización dedicada a la formación integral de niñas de escasos recursos a través del modelaje, el arte, la pintura y el baile.

Inocencia Manzueta. Miguel Monanci y Aurelio Ferrer.Cortesía de los organizadores

Lucy Elvira al final de su desfile.Cortesía de los organizadores

Matías Vargas, Celeste Pérez, Inocencia Manzueta, Tania Alcalá, Aurelio Ferrer y Orlando Jerez.Cortesía de los organizadores

Sócrates Cabral durante desfile.Cortesía de los organizadores