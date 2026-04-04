En un contexto donde la innovación tecnológica y la eficiencia energética están redefiniendo el futuro de la movilidad, GAC Motor presenta en República Dominicana los SUV S7 Ultra y GS4 Max, dos modelos que amplían la presencia de la marca en el país con una propuesta que combina estética contemporánea, seguridad y tecnología de vanguardia, elevando los estándares de la experiencia automotriz en el mercado dominicano.

Esta presentación representa un nuevo paso en la estrategia de expansión de la marca en la región, introduciendo al mercado dominicano propuestas concebidas para responder a las expectativas de un consumidor cada vez más exigente, que busca eficiencia, innovación y rendimiento sin renunciar a la sofisticación.

“La llegada del S7 y el GS4 Max marca un momento importante para la compañía en la República Dominicana. Con estos modelos estamos ofreciendo vehículos que combinan innovación, seguridad y un estilo distintivo, elevando la calidad de conducción en el mercado local”, afirmó Juan José Castillo Bellapart, representante de GAC Dominicana.

Dentro de esta nueva generación de vehículos destaca el GAC s7 Ultra, un SUV híbrido enchufable (PHEV) que se posiciona como el modelo insignia del portafolio de nueva energía de la marca. Su avanzado sistema de propulsión permite alcanzar una autonomía combinada de hasta 1,020 kilómetros, con un rango totalmente eléctrico de 150 kilómetros, ofreciendo una propuesta que equilibra potencia, eficiencia energética y sostenibilidad.

Gina Haché de Cabrera, Alexia Cabrera Haché, Maribel Bellapart y Karen HachéCortesía de los organizadores

Luis Castellanos y Julián AlcántaraCortesía de los organizadores

Laura Arias Espinal y Nathalie Bermúdez RicardoCortesía de los organizadores