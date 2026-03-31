Unicda inaugura laboratorios de ciberseguridad

La Universidad Domínico Americano (Unicda) dejó formalmente inaugurados sus Laboratorios de Ciberseguridad, en un acto que marcó además el inicio del calendario de actividades conmemorativas de su 25 aniversario.

La jornada inició con el corte de cinta de los nuevos laboratorios, ubicados en el edificio A del campus, concebidos como centros de aprendizaje práctico que permiten a los estudiantes desarrollar competencias en defensa digital, análisis de vulnerabilidades, protección de datos y gestión de riesgos cibernéticos, mediante el uso de infraestructuras similares a las del entorno profesional.

Como parte central de la jornada, el Guido Gómez Mazara, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, dictó la conferencia “Ciberseguridad: Retos y desafíos de la era digital”, en la que abordó los principales desafíos del entorno digital actual y la necesidad de robustecer las capacidades institucionales frente al avance tecnológico.

Al concluir su intervención, la universidad lo reconoció como visitante distinguido, destacando su trayectoria y sus aportes al desarrollo nacional, así como el valor de su ponencia para la comunidad académica.

El rector de Unicida, Ramón Sosa, subrayó la importancia de la ciberseguridad en el contexto global actual, señalando que la protección de la información y la resiliencia de las infraestructuras digitales son fundamentales para el desarrollo sostenible de las sociedades.

Destacó que la apertura de estos laboratorios representa un paso estratégico para fortalecer la oferta académica en áreas tecnológicas, en consonancia con las prioridades del país y la creciente demanda de talento.

Con este encuentro la casa de estudios inicia oficialmente la celebración de su 25 aniversario, reafirmando su compromiso con la innovación, la excelencia académica y la formación de profesionales preparados para liderar en un entorno global en constante transformación.